Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 19:49

Российский нападающий Грицюк подписал трёхлетний контракт с «Нью-Джерси»

Арсений Грицюк. Обложка © Х / New Jersey Devils

Арсений Грицюк. Обложка © Х / New Jersey Devils

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Арсением Грицюком. О продлении соглашения сообщила пресс-служба «Дэвилз».

Новый договор рассчитан на три года. За этот период хоккеист заработает 9,75 млн долларов.

Грицюк выступает за «Нью-Джерси» с прошлого сезона. Летом 2025 года он подписал с командой однолетнее соглашение и сумел закрепиться в основном составе. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин провёл 66 матчей. За это время он набрал 31 очко, забросив 13 шайб и отдав 18 результативных передач.

Трёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ
Трёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ

Ранее Life.ru писал, что «Вегас» обменял второго лучшего снайпера плей-офф НХЛ Павла Дорофеева в «Рейнджерс». Взамен клуб из Лас-Вегаса получил 26-й и 92-й пики нынешнего драфта НХЛ, а также выбор в первом раунде драфта 2028 года.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Хоккей
  • НХЛ
  • Нью-Джерси Девилз
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar