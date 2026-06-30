Российский нападающий Грицюк подписал трёхлетний контракт с «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Арсением Грицюком. О продлении соглашения сообщила пресс-служба «Дэвилз».

Новый договор рассчитан на три года. За этот период хоккеист заработает 9,75 млн долларов.

Грицюк выступает за «Нью-Джерси» с прошлого сезона. Летом 2025 года он подписал с командой однолетнее соглашение и сумел закрепиться в основном составе. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин провёл 66 матчей. За это время он набрал 31 очко, забросив 13 шайб и отдав 18 результативных передач.

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