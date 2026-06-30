Умер сыгравший в «Гарри Поттере» и «Индиане Джонсе» британский актёр Майкл Бирн

Британский актёр Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход», умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, артист скончался 20 июня. Причина смерти не раскрывается.

За почти 60 лет карьеры Бирн снялся в десятках фильмов и сериалов. В поттериане он исполнил роль тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, а в третьем фильме об Индиане Джонсе сыграл нацистского полковника Эрнста Фогеля. Кроме того, актёр появился в картинах «Храброе сердце», «Завтра не умрёт никогда», «Банды Нью-Йорка» и ряде популярных британских телесериалов.

Майкл Бирн родился в Лондоне в 1943 году и начал актёрскую карьеру в 1963-м в труппе Национального театра под руководством Лоренс Оливье. Последний раз на экране он появился в 2023 году в мини-сериале The Phoebus Files.

Ранее в Берлине в возрасте 84 лет ушёл из жизни советский режиссёр из Таджикистана Бако Садыков, которого нередко называли «таджикским Тарковским». По данным агентства «Азия-Плюс», он скончался в ночь на 25 июня. Многие годы режиссёр работал на киностудии «Таджикфильм», где снимал художественные и документальные ленты.