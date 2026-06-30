Британия выделит 2 млрд долларов на борьбу с подлодками РФ в Арктике

Великобритания запускает масштабную программу противолодочной обороны в Арктике и Северной Атлантике. Как следует из долгосрочного оборонного бюджета британского Минобороны, на реализацию инициативы Atlantic Bastion («Атлантический бастион») будет выделено 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов) в течение следующих четырёх лет.

Программа предусматривает создание передовых гибридных военно-морских сил, которые будут использовать сочетание беспилотных технологий и традиционных кораблей. Как утверждают в Лондоне, это позволит находить, отслеживать и при необходимости действовать против противников «с беспрецедентной эффективностью на обширных акваториях океана».

«Атлантический бастион» создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от возникающих угроз. Мы потратим дополнительно 1,5 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырёх лет на поддержку этих усилий», – говорится в документе.

В Минобороны подчёркивают, что план разработан совместно с НАТО и направлен на защиту Северной Атлантики от «постоянной и растущей подводной угрозы» со стороны модернизированного российского флота подводных лодок. Всего оборонный бюджет Великобритании на ближайшие четыре года составит почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов). К 2029 году страна увеличит военные расходы на 27% до 80 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Ранее Life.ru писал, что власти Великобритании вложат 5 млрд фунтов в производство беспилотных летательных аппаратов в рамках модернизации вооружённых сил. В Минобороны страны тогда отметили, что боевые действия на Украине изменили характер войн, а циклы инноваций измеряются неделями, а не годами.