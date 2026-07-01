Сидераты вместо пустых грядок: как за один сезон вернуть почве плодородие

В июле на участках часто остаются пустые грядки после уборки чеснока, редиса и раннего картофеля. Если их не засеять, почва быстро зарастает сорняками и теряет плодородие. Сидераты помогают решить эту проблему за один сезон. Издание «Росбалт» собрало советы огородников о том, как не загубить пустую грядку.

Сидераты — это растения, которые выращивают не ради урожая, а для улучшения структуры и состава почвы. Их сеют, дают нарастить зелёную массу, после чего заделывают в грунт. Разлагаясь, растения насыщают землю органикой, азотом и микроэлементами, улучшая её состояние. Основные задачи летних сидератов — подавление сорняков, восстановление плодородия, разрыхление почвы и частичное обеззараживание.

Какие же сидераты выбрать для огорода? Густая зелень, например горчицы или фацелии, перекрывает доступ света сорным растениям и не даёт им развиваться. Одна сотка горчицы, заделанная в почву, может заменить до 300 килограммов навоза. Для летнего посева подходят быстрорастущие культуры — горчица, фацелия, вика, клевер, люпин однолетний и овёс. Бобовые особенно полезны, так как насыщают почву азотом.

Важно не допустить цветения сидератов: оптимальный момент для скашивания — высота 20–30 сантиметров до раскрытия бутонов. После скашивания зелёную массу измельчают, заделывают в почву на глубину 5–10 сантиметров и поливают. В таких условиях разложение занимает 2–3 недели. Через 14–20 дней грядка уже готова к новым посадкам или уходит в зиму более рыхлой и плодородной.

Агрономы также предупреждают о частых ошибках: нельзя сеять горчицу после других крестоцветных культур, допускать цветение или заделывать слишком глубоко. Всё это может привести к обратному эффекту — сам сидерат превратится в сорняк.

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