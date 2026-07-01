Диплом и три профессии в придачу: Как московские колледжи готовят мастеров для промышленности

В 18 московских колледжах открыли свыше семи тысяч бюджетных мест для будущих специалистов промышленности. Ребята могут выбрать одну из 45 профессий и специальностей, которые особенно нужны в машиностроении, авиастроении, энергетике, химической отрасли и радиоэлектронике.

Интерес к промышленным направлениям стабильно растёт: с 2022-го по 2025 год число зачисленных на первый курс увеличилось на 35%, достигнув 6,2 тысячи человек. Видя такую тягу выпускников девятых классов к индустриальным профессиям, городские власти решили расширить приём. В 2026 году количество бесплатных мест стало рекордным — семь тысяч. Это даст шанс ещё большему числу молодых людей получить нужную и многообещающую специальность.

Столичные колледжи полностью пересмотрели подход к обучению кадров для заводов и производств. Все учебные планы скорректированы вместе с будущими работодателями и отвечают живым потребностям бизнеса. Теперь более 70% времени студенты проводят на практике: трудятся в собственных мастерских и лабораториях колледжа или выезжают на территорию предприятий. К окончанию учёбы выпускник получает не только главную квалификацию, но и до трёх смежных рабочих профессий, что делает его куда заметнее и привлекательнее для нанимателей. На сегодня у промышленных колледжей Москвы более 800 индустриальных партнёров.

Обновлённые программы дают возможность нарастить число дополнительных навыков до трёх – пяти. Скажем, будущие технологи по аддитивному производству попутно осваивают профессии чертёжника-конструктора, оператора 3D-оборудования и специалиста по обработке пластиковых изделий.

Обложка © Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Чтобы знакомить студентов с передовыми технологиями, мастера и преподаватели сами регулярно проходят обучение, часто — прямо на производстве. С 2023-го по 2025 год стажировки прошли более 780 педагогов. Сотрудничество с заводами и сильными вузами открывает им доступ к новейшим методикам и помогает освежить знания.

Будущие работодатели помогают формировать облик современных мастерских. С 2023 года удалось заново оснастить около 260 лабораторий и запустить четыре площадки практического обучения для студентов промышленных направлений. Это флагманский центр «Руднево», центр подготовки машиностроителей, центр «Профессии будущего» в Печатниках и центр «Север». Три из них работают прямо в особой экономической зоне «Технополис Москва» — главном промышленном кластере города. Студенты-машиностроители практикуются на всех четырёх объектах.

В ближайшие годы в столице появятся два новых образовательных учреждения. Одно из них, техноколледж в Южном Тушине площадью 50 тысяч квадратных метров, посвятят подготовке кадров для промышленности. Его оснастят по лекалам передовых компаний города. Здесь обустроят лаборатории и мастерские, позволяющие учиться без отрыва от дела. Планируется, что 3,2 тысячи студентов техноколледжа смогут изучать индустриальные, медицинские и химические дисциплины. Авиационное направление получит полигоны полного цикла, полностью имитирующие жизнь реального авиапредприятия: от проекта деталей до встречи лайнера с пассажирами. Суперколледж в Коммунарке раскинется на 113 тысячах квадратных метров и примет почти две тысячи человек, желающих связать жизнь с радиоэлектроникой и другими промспециальностями.