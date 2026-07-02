Кто есть кто в «Доме Дракона»: полный гид по героям для тех, кто всё забыл

Семейные отношения в «Доме Дракона» способны запутать даже внимательного зрителя. У Таргариенов повторяются имена, родственники заключают браки друг с другом, дети воюют с родителями, а дядя одновременно может оказаться мужем, тестем и политическим союзником.

К началу третьего сезона дом Таргариен расколот на два лагеря. Чёрные признают законной королевой Рейниру Таргариен. Зелёные поддерживают её младшего брата Эйгона II, которого короновали в Королевской Гавани после смерти Визериса I.

Life.ru объясняет, кто есть кто в «Доме Дракона», каких персонажей нужно помнить и в каком положении они оказались после финала второго сезона.

О чём сериал «Дом Дракона»

«Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого происходит примерно за 200 лет до истории Дейенерис Таргариен. Сериал основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» и рассказывает о гражданской войне внутри правящей династии.

Конфликт получил название Танец драконов. Его главными участниками стали сторонники Рейниры Таргариен и Эйгона II Таргариена. Обе стороны считают своего претендента законным правителем Семи Королевств.

Рейниру официально назначил наследницей её отец, король Визерис I. Однако после смерти монарха часть знати отказалась признавать женщину на Железном троне и поддержала его старшего сына от второго брака.

Король Визерис I назначил свою дочь Рейниру официальной преемницей Железного трона. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Так семья разделилась на чёрных и зелёных. Названия лагерей связаны с цветами одежды Рейниры и Алисенты, которые они носили во время придворного праздника в первом сезоне.

Чёрные: сторонники Рейниры Таргариен

Чёрные считают, что король Визерис никогда не отменял своего решения и законной наследницей остаётся его дочь Рейнира. Их главная резиденция находится на Драконьем Камне.

Рейнира Таргариен

Рейнира Таргариен — королева чёрных Актриса: Эмма Д’Арси. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Рейнира — дочь короля Визериса I Таргариена и его первой жены Эйммы Аррен. После смерти матери отец объявил её наследницей Железного трона и заставил лордов Вестероса принести ей присягу.

В молодости Рейнира была близкой подругой Алисенты Хайтауэр. Их отношения разрушились после того, как Алисента вышла замуж за Визериса и стала мачехой Рейниры.

Первым мужем Рейниры был Лейнор Веларион. Формально именно он считался отцом её сыновей Джекейриса, Люцериса и Джоффри, хотя сериал недвусмысленно показывает, что их биологическим отцом был Харвин Стронг.

Между Рейнирой и Алисентойвсё ещё существует эмоциональная связь, позволяющая им чувствовать себя комфортно, проявляя уязвимость друг перед другом. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Позднее Рейнира вышла замуж за своего дядю Деймона Таргариена. У них родились сыновья Эйгон и Визерис.

Рейнира ездит верхом на драконице Сиракс. После коронации Эйгона II она также провозгласила себя королевой. К финалу второго сезона Рейнира получила новых драконьих всадников и готовится перейти от переговоров к полномасштабной войне.

Деймон Таргариен

Деймон Таргариен — дядя и муж Рейниры Актёр: Мэтт Смит. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Деймон — младший брат покойного короля Визериса, дядя Рейниры и одновременно её супруг. Он опытный воин, бывший командующий городской стражей Королевской Гавани и один из самых опасных участников войны.

До брака с Рейнирой Деймон был женат на Лейне Веларион. У них родились дочери Бейла и Рейна. После смерти Лейны Деймон женился на племяннице.

Его дракон Караксес получил прозвище Кровавый змей. Это один из самых крупных и опытных боевых драконов чёрных.

Большую часть второго сезона Деймон провёл в Харренхолле, где собирал армию Речных земель и переживал тревожные видения. В финале он вновь признал Рейниру своей королевой и отказался от попытки претендовать на трон самостоятельно.

Джекейрис Веларион

Джекейрис Веларион — наследник Рейниры Актёр: Гарри Коллетт. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Джекейрис, которого чаще называют Джейсом, — старший сын Рейниры. Официально его отцом является Лейнор Веларион, но биологическим отцом считается Харвин Стронг.

После провозглашения Рейниры королевой Джейс стал её наследником. Он обручён со своей двоюродной сестрой Бейлой Таргариен.

Джейс старается участвовать в военных и дипломатических решениях, однако опасается, что новые всадники драконов могут поставить под сомнение его собственное происхождение и право на престол.

Его дракона зовут Вермакс.

Бейла Таргариен

Бейла Таргариен — дочь Деймона и всадница Лунной Плясуньи Актриса: Бетани Антония. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Бейла — старшая дочь Деймона Таргариена и Лейны Веларион. Она внучка Корлиса Велариона и Рейнис Таргариен, а также невеста Джекейриса.

Бейла поддерживает Рейниру и активно участвует в действиях чёрных. Она ездит верхом на молодой драконице по имени Лунная Плясунья.

После гибели Рейнис Бейла остаётся одной из немногих представительниц семьи Веларионов, способных продолжить борьбу в воздухе.

Рейна Таргариен

Рейна Таргариен — дочь Деймона, оставшаяся без дракона Актриса: Фиби Кэмпбелл. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Рейна — младшая сестра Бейлы и вторая дочь Деймона и Лейны. В отличие от большинства ближайших родственников, долгое время она не имела собственного дракона.

Во втором сезоне Рейну отправили в Долину вместе с младшими детьми Рейниры. Там она обнаружила следы дикого дракона, живущего в горах.

Финал сезона намекает, что Рейна может попытаться установить связь с этим драконом. Однако к началу третьего сезона результат этой встречи ещё не был показан.

Рейна Таргариен в горах ищет следы дикого дракона. Иллюстрация © DALL-E / Life.ru

Корлис Веларион

Корлис Веларион — Морской змей и десница Рейниры Актёр: Стив Туссен. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Корлис Веларион — глава одного из самых богатых домов Вестероса, знаменитый мореплаватель и муж Рейнис Таргариен. За многочисленные путешествия он получил прозвище Морской змей.

Корлис является отцом Лейнора и Лейны Веларионов, а также дедом Бейлы и Рейны. Формально он считается дедом детей Рейниры от первого брака, хотя знает правду об их происхождении.

После гибели Рейнис отношения Корлиса с Рейнирой оказываются под угрозой. Тем не менее он остаётся на стороне чёрных и занимает должность десницы королевы.

У Корлиса также есть внебрачные сыновья Адам и Алин из Халла.

Рейнис Таргариен

Рейнис Таргариен — Королева, которой не суждено было стать Актриса: Ив Бест. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Рейнис была двоюродной сестрой короля Визериса, женой Корлиса Велариона и бабушкой Бейлы и Рейны.

Когда решался вопрос о наследнике предыдущего короля, её кандидатуру отвергли в пользу Визериса. Поэтому Рейнис получила прозвище Королева, которой не суждено было стать.

Она поддержала Рейниру и стала одним из наиболее опытных драконьих всадников чёрных. Рейнис погибла во втором сезоне во время битвы у Грачиного Приюта. Вместе с ней погибла её драконица Мелейс.

Хотя Рейнис больше не участвует в событиях, её смерть серьёзно изменила баланс сил и отношения внутри лагеря Рейниры.

Мисария

Мисария — Белый червь и советница Рейниры Актриса: Соноя Мидзуно. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Мисария — бывшая любовница Деймона и хозяйка сети осведомителей. В Королевской Гавани её знают под прозвищем Белый червь.

После начала войны Мисария сблизилась с Рейнирой и стала её неофициальной советницей. Она помогает чёрным влиять на жителей столицы, распространять слухи и организовывать тайные операции.

Именно Мисария предложила использовать недовольство простых жителей против зелёных. Между ней и Рейнирой также возникла личная близость.

Адам из Халла

Адам из Халла — новый всадник Морского Дыма Актёр: Клинтон Либерти. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Адам — внебрачный сын Корлиса Велариона и брат Алина. Он вырос вдали от двора и формально не принадлежал к знатному дому.

Во втором сезоне дракон Морской Дым самостоятельно выбрал Адама своим новым всадником. Раньше этот дракон принадлежал Лейнору Велариону.

Появление Адама стало важным усилением армии Рейниры. Он доказал, что управлять драконом могут не только официально признанные представители дома Таргариенов.

Алин из Халла

Алин из Халла — сын Корлиса без дракона Актёр: Абубакар Салим. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Алин — старший брат Адама и внебрачный сын Корлиса Велариона. Он служит моряком и спас Корлису жизнь во время боевых действий.

В отличие от брата, Алин не стал драконьим всадником. Корлис пытается приблизить его к себе и дать ему более высокое положение, однако Алин не забывает, что отец много лет отказывался признавать своих детей.

Его отношения с Корлисом могут стать одной из важных семейных линий нового сезона «Дома Дракона».

Главный конфликт в «Доме Дракона» разворачивается между Чёрными и Зелёными. Иллюстрация © DALL-E / Life.ru

Зелёные: сторонники Эйгона II

Зелёные удерживают Королевскую Гавань и считают, что мужчина имеет преимущество перед женщиной в вопросе наследования. Их символическим лидером остаётся Эйгон II, хотя реальная власть постоянно переходит из рук в руки.

Эйгон II Таргариен

Эйгон II Таргариен — король зелёных Актёр: Том Глинн-Карни. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Эйгон II — старший сын короля Визериса и его второй жены Алисенты Хайтауэр. Он приходится Рейнире младшим единокровным братом: у них общий отец, но разные матери.

Изначально Эйгон не стремился стать королём. После смерти Визериса его короновали сторонники Алисенты и Отто Хайтауэра.

Во время битвы у Грачиного Приюта Эйгон получил тяжёлые ожоги. Его дракон Солнечный Огонь также был серьёзно ранен.

Второй сезон заканчивается тем, что Ларис Стронг тайно вывозит Эйгона из Королевской Гавани. Иллюстрация © DALL-E / Life.ru

После этого обязанности правителя перешли к Эймонду. В финале второго сезона Ларис Стронг тайно вывез Эйгона из Королевской Гавани, поскольку опасался, что брат или Рейнира попытаются его убить.

Алисента Хайтауэр

Алисента Хайтауэр — мать короля и бывшая подруга Рейниры Актриса: Оливия Кук. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Алисента — дочь Отто Хайтауэра, вдова короля Визериса и мать Эйгона, Хелейны, Эймонда и Дейрона.

В юности она была подругой Рейниры, но после брака с её отцом превратилась в политическую соперницу принцессы. Алисента поддержала коронацию Эйгона, поскольку решила, что перед смертью Визерис назвал наследником их сына.

Позднее она поняла, что неверно истолковала слова мужа. Кроме того, после начала войны Алисенту постепенно отстранили от принятия решений.

В финале второго сезона она тайно встретилась с Рейнирой и предложила помочь ей войти в Королевскую Гавань. Алисента хотела спасти Хелейну и покинуть столицу, однако Рейнира потребовала смерти Эйгона как условия мира.

Эймонд Таргариен

Эймонд Таргариен — принц-регент и всадник Вхагар Актёр: Юэн Митчелл. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Эймонд — второй сын Визериса и Алисенты, младший брат Эйгона. В детстве его дразнили из-за отсутствия дракона, но позднее он приручил Вхагар — самого большого живого дракона Вестероса.

В детской драке Эймонд потерял глаз и с тех пор носит сапфировый протез. Он ненавидел Люцериса Велариона, который нанёс ему травму.

Именно Эймонд преследовал Люцериса в финале первого сезона. Вхагар убила юношу и его дракона Арракса, после чего избежать гражданской войны стало практически невозможно.

Во втором сезоне Эймонд фактически атаковал собственного брата во время битвы у Грачиного Приюта. После ранения Эйгона он стал принцем-регентом и получил контроль над армией зелёных.

Эймонд — один из самых опасных персонажей «Дома Дракона», поскольку обладает крупнейшим драконом и всё меньше прислушивается к советникам.

Хелейна Таргариен

Хелейна Таргариен — королева и загадочная сновидица Актриса: Фия Сабан. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Хелейна — дочь Визериса и Алисенты, сестра и жена Эйгона II. Такой брак соответствует старой традиции Таргариенов сохранять валирийскую кровь внутри семьи.

У Эйгона и Хелейны родились близнецы Джейхейрис и Джейхейра. В начале второго сезона Джейхейрис был убит наёмниками, которых в Красный замок отправили сторонники Деймона.

Хелейна переживает тяжёлую травму и всё сильнее отдаляется от политической борьбы. При этом она обладает способностью видеть будущие события в форме загадочных образов и предсказаний.

Её драконицу зовут Пламенная Мечта, хотя в первых двух сезонах Хелейна почти не участвовала в полётах и сражениях.

Отто Хайтауэр

Отто Хайтауэр — архитектор прихода зелёных к власти Актёр: Рис Иванс. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Отто — отец Алисенты и дед Эйгона II. Он дважды занимал должность десницы короля Визериса и много лет готовил почву для восхождения своего внука на престол.

Именно Отто отправил юную Алисенту к овдовевшему Визерису, рассчитывая, что она сможет стать новой королевой.

После коронации Эйгона Отто вновь стал десницей, однако вскоре поссорился с внуком. Эйгон считал его слишком осторожным и заменил Кристоном Колем.

В финале второго сезона Отто показали в заключении. Кто именно его удерживает и где он находится, сериал пока не объяснил.

Кристон Коль

Кристон Коль — десница и командующий армией зелёных Актёр: Фабьен Франкель. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Кристон Коль начинал как рыцарь Королевской гвардии и был близок с молодой Рейнирой. После разрыва он превратился в одного из её самых непримиримых врагов.

Кристон поддержал Алисенту, помог посадить Эйгона на Железный трон и позднее занял должность десницы короля.

Во втором сезоне он командовал наступлением зелёных и участвовал в подготовке ловушки для Рейнис у Грачиного Приюта.

Кристон также состоит в тайных отношениях с Алисентой, хотя оба героя публично говорят о долге, верности и нравственности.

Ларис Стронг

Ларис Стронг — мастер над шептунами Актёр: Мэттью Нидэм. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Ларис — младший сын Лионеля Стронга и брат Харвина Стронга. Ради усиления собственного положения он организовал пожар, в котором погибли его отец и брат.

После этого Ларис унаследовал Харренхолл и стал одним из ближайших союзников Алисенты. Он собирает секреты, манипулирует членами королевской семьи и старается поддерживать того, кто может обеспечить ему власть.

После ранения Эйгона Ларис помогает королю восстановиться. В финале второго сезона он убеждает его бежать из столицы, чтобы переждать войну и позднее вернуть трон.

Дейрон Таргариен

Дейрон Таргариен — младший сын Алисенты Акртёр: Генри Эштон. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Дейрон — младший ребёнок Визериса и Алисенты, брат Эйгона, Хелейны и Эймонда. В первых двух сезонах он не появлялся на экране, поскольку воспитывался в Староместе у родственников матери.

У Дейрона есть молодой дракон Тессарион. В финале второго сезона становится известно, что он вместе с армией Хайтауэров направляется на войну.

Дейрона легко забыть, потому что зритель пока не видел его лично. Однако его появление даёт зелёным ещё одного драконьего всадника.

Тайланд Ланнистер

Тайланд Ланнистер — переговорщик зелёных Актёр: Джефферсон Холл. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Тайланд — представитель дома Ланнистеров и член Малого совета. После начала войны его отправили договариваться с Триархией — союзом городов Эссоса, который контролирует важные морские пути.

Зелёные рассчитывают с помощью иностранных кораблей прорвать блокаду Королевской Гавани, организованную флотом Корлиса Велариона.

Во втором сезоне Тайланд заключил соглашение с адмиралом Шарако Лохар и получил военную поддержку Триархии.

Другие важные герои «Дома Дракона»

Некоторые персонажи не принадлежат однозначно к зелёным или чёрным, однако способны повлиять на исход войны.

Алис Риверс — загадочная женщина из Харренхолла Актриса: Гейл Ранкин. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Алис живёт в Харренхолле и обладает необычными знаниями. Она лечит людей, видит скрытые страхи Деймона и, возможно, способна влиять на его сны.

Именно после общения с Алис Деймон переживает видение будущего и вновь признаёт власть Рейниры.

Сериал пока не объяснил природу способностей Алис. Непонятно и то, преследует ли она собственные цели или действительно помогает чёрным.

Саймон Стронг — управляющий Харренхоллом Актёр: Саймон Рассел Бил. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Саймон — двоюродный дед Лариса Стронга и пожилой управляющий Харренхоллом. Он принимает Деймона в замке и старается выполнять его распоряжения.

В отличие от Лариса, Саймон не выглядит интриганом и поддерживает Рейниру. Он также сообщает ей о подозрительном поведении Деймона, когда тот начинает собирать армию от собственного имени.

Криган Старк — молодой лорд Винтерфелла Актёр: Том Тейлор. Фото © Кадр из фильма «Дом дракона», режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт

Криган — глава дома Старков и правитель Севера. Джекейрис прибыл к нему в начале второго сезона, чтобы напомнить о клятве, принесённой Рейнире.

Старки согласились поддержать чёрных. К югу направляется отряд северян, готовых участвовать в войне Таргариенов.

Кто погиб, но остаётся важным для сюжета

Визерис I Таргариен

Король Визерис был отцом Рейниры, Эйгона, Хелейны, Эймонда и Дейрона. Именно его неспособность окончательно примирить две части семьи привела к кризису престолонаследия.

Он до конца жизни называл Рейниру наследницей. Однако его последние слова Алисента приняла за распоряжение посадить на трон Эйгона.

Люцерис Веларион

Люцерис, или Люк, был вторым сыном Рейниры. Его убили Вхагар и Эймонд в финале первого сезона.

Гибель Люцериса стала первым крупным ударом в войне и подтолкнула Деймона организовать месть.

Джейхейрис Таргариен

Джейхейрис был маленьким сыном Эйгона и Хелейны. Его убили наёмники Кровь и Сыр, проникшие в Красный замок.

Деймон хотел отомстить за Люцериса и требовал убить одного из сыновей Эймонда или Эйгона. Однако жертвой стал ребёнок.

Рейнис Таргариен

Рейнис погибла вместе с Мелейс в битве у Грачиного Приюта. Её смерть лишила Рейниру опытной советницы и одного из сильнейших драконов.

Она также стала тяжёлой потерей для Корлиса, Бейлы и Рейны.

Харвин Стронг

Харвин был тайным возлюбленным Рейниры и биологическим отцом Джекейриса, Люцериса и Джоффри. Он погиб при пожаре в Харренхолле, организованном его братом Ларисом.

Лейна Веларион

Лейна была первой женой Деймона и матерью Бейлы и Рейны. Она погибла во время тяжёлых родов, приказав своей драконице Вхагар сжечь её.

После смерти Лейны Вхагар приручил Эймонд.

Лейна приказывает своей драконице Вхагар сжечь её. Иллюстрация © DALL-E / Life.ru

Кем герои «Дома Дракона» приходятся друг другу

Самое важное: Рейнира и Эйгон II — не мать и сын, а сестра и брат по отцу. Рейнира родилась в первом браке Визериса, а Эйгон, Хелейна, Эймонд и Дейрон — во втором браке короля с Алисентой.

Алисента приходится Рейнире мачехой, хотя в юности они были близкими подругами.

Деймон — младший брат Визериса. Следовательно, он дядя Рейниры. После свадьбы он одновременно стал её мужем.

Бейла и Рейна — дочери Деймона от Лейны Веларион. Для Рейниры они одновременно падчерицы и двоюродные родственницы.

Джекейрис, Люцерис и Джоффри официально считаются сыновьями Лейнора Велариона, но их биологическим отцом был Харвин Стронг.

Эйгон Младший и Визерис — сыновья Рейниры и Деймона. Их не следует путать с королём Эйгоном II и покойным королём Визерисом I.

Почему в «Доме Дракона» так много Эйгонов

Имя Эйгон имеет особое значение для Таргариенов. Эйгон Завоеватель объединил большую часть Вестероса и основал правящую династию. Поэтому последующие поколения постоянно называли детей в его честь.

Эйгон II — старший сын Алисенты и соперник Рейниры в борьбе за престол.

Эйгон Младший — маленький сын Рейниры и Деймона. Он также находится в линии наследования, но к началу третьего сезона ещё ребёнок.

Кроме того, пророчество Эйгона Завоевателя о грядущей угрозе с Севера стало важной частью истории Визериса и Рейниры.

Кто на каком драконе летает

Рейнира управляет Сиракс, а Деймон — Караксесом. Джекейрис связан с Вермаксом, Бейла — с Лунной Плясуньей.

Главная сила зелёных — Вхагар, драконица Эймонда. Эйгон II летает на Солнечном Огне, а Хелейна связана с Пламенной Мечтой. Дракон младшего сына Алисенты Дейрона носит имя Тессарион.

После Красного посева у чёрных появились новые всадники. Адам из Халла приручил Морского Дыма, Хью Молот — Вермитора, а Ульф Белый — Серебряную.

Второй сезон также намекнул на появление дикого дракона в Долине, которого разыскивает Рейна.

Рейнира верхом на драконице Сиракс. Иллюстрация © DALL-E / Life.ru

Что нужно помнить перед третьим сезоном «Дома Дракона»

К финалу второго сезона Рейнира значительно увеличила число своих драконьих всадников. На её стороне находятся Сиракс, Караксес, Вермакс, Лунная Плясунья, Морской Дым, Вермитор и Серебряная.

Зелёные удерживают Королевскую Гавань, но их положение нестабильно. Эйгон тяжело ранен и тайно покинул столицу. Эймонд стал регентом, однако его жестокость пугает даже ближайших родственников.

Алисента предложила Рейнире открыть ворота столицы, но пока не знает, что Эйгон уже бежал вместе с Ларисом.

Армия Кристона Коля движется по Вестеросу, а к войне присоединяются войска Хайтауэров и молодой дракон Дейрона.

Корлис Веларион сохраняет морскую блокаду, но Триархия готовит флот для нападения. Деймон объединил войска Речных земель и окончательно признал Рейниру королевой.

Таким образом, перед третьим сезоном «Дома Дракона» обе стороны располагают армиями и драконами, а возможность мирного решения практически исчезла. Танец драконов только начинается, и главная опасность теперь исходит не только от врагов, но и от конфликтов внутри каждого лагеря.