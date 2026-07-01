Мосгорсуд оставил бывшую девушку Паши Техника под стражей до 28 июля
Кристина Романова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristina_lexi7
Московский городской суд признал законным арест бывшей девушки покойного рэпера Паши Техника Кристины Лекси (Тины Романовой). Апелляционная инстанция оставила без изменений постановление Мещанского районного суда. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Фигурантка останется под стражей до 28 июля 2026 года. Защита пыталась обжаловать избранную меру пресечения, однако вышестоящая инстанция не нашла оснований для смягчения. Таким образом, Романова продолжит находиться в следственном изоляторе.
Напомним, Кристину Лекси задержали в Москве в конце мая. Это произошло после того, как актёр Виталий Гогунский написал на неё заявление из-за слитых интимных кадров с совместной вечеринки. После публикации он столкнулся с волной хейта. В заявлении указано, что Лекси выложила видео без согласия и продаёт взрослый контент несовершеннолетним. На тусовке также была балерина Анастасия Волочкова, которая не стала обращаться в полицию.
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