Мосгорсуд оставил бывшую девушку Паши Техника под стражей до 28 июля

Фигурантка останется под стражей до 28 июля 2026 года. Защита пыталась обжаловать избранную меру пресечения, однако вышестоящая инстанция не нашла оснований для смягчения. Таким образом, Романова продолжит находиться в следственном изоляторе.

Напомним, Кристину Лекси задержали в Москве в конце мая. Это произошло после того, как актёр Виталий Гогунский написал на неё заявление из-за слитых интимных кадров с совместной вечеринки. После публикации он столкнулся с волной хейта. В заявлении указано, что Лекси выложила видео без согласия и продаёт взрослый контент несовершеннолетним. На тусовке также была балерина Анастасия Волочкова, которая не стала обращаться в полицию.