Макс из «Бригады» погиб, утонув в Оке

Напомним, 62-летний артист пропал в Подмосковье во время рыбалки на Оке. Он был у реки с 17-летним сыном, однако подросток потерял Высоковского из вида. В итоге сын вернулся домой один, и близкие забили тревогу, жена актёра заявила о его пропаже. Течение в районе Пущинской косы очень сильное, две недели назад там же утонул другой мужчина.