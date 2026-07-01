Макс из «Бригады» погиб, утонув в Оке
SHOT: Тело звезды «Бригады» Александра Высоковского найдено в реке Оке
Александр Высоковский в роли Макса. Обложка © фильм "Бригада", режиссер Алексей Сидоров, сценаристы Алексей Сидоров, Александр Велединский, Игорь Порублев / Kinо-teatr
Водолазы обнаружили в Оке тело звезды сериала «Бригада» и фильма «Бумер» Александра Высоковского, пишет SHOT.
Напомним, 62-летний артист пропал в Подмосковье во время рыбалки на Оке. Он был у реки с 17-летним сыном, однако подросток потерял Высоковского из вида. В итоге сын вернулся домой один, и близкие забили тревогу, жена актёра заявила о его пропаже. Течение в районе Пущинской косы очень сильное, две недели назад там же утонул другой мужчина.
Александр Высоковский известен по роли Макса в культовом сериале нулевых «Бригада». Также он снимался в фильме «Бумер» и сериалах «Марш Турецкого», «Ундина», «Пётр Первый», «Берлинская жара» и «Операция «Неман».
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