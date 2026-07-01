Люди застряли на колесе обозрения в 30-градусную жару из-за блэкаута в Калуге

В Калуге разгар летнего дня обернулся экстремальной ситуацией для посетителей городского парка аттракционов. Из-за внезапного отключения электроэнергии на колесе обозрения оказались заблокированы люди. Инцидент произошёл в зоне отдыха возле «Калуга-Парка».

Посетителей «Калуга-Парка» спускают с колеса обозрения. Видео © Telegram / ES! — Канал Евгения Серкина

Как сообщают местные жители, без света остался целый район. Кабинки аттракциона зависли на большой высоте в самый солнцепёк. Ситуацию усугубила изнуряющая погода — столбики термометров показывали около тридцати градусов выше нуля.

Сотрудники парка незамедлительно приступили к эвакуации людей. Baza пишет, что посетителей спускают на землю по мере технической возможности.

На днях история в том же жанре произошла в Германии. Там около 600 пассажиров оказались заперты в раскалённом поезде на несколько часов. Состав из Гамбурга в Прагу встал после грозы в районе Пригниц — ветка повредила контактную сеть, отключилось электричество, кондиционер перестал работать, температура внутри достигала 50 градусов.