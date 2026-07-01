Поток лавы с высоты 3000 метров: На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы

На острове Сицилия началось извержение самого высокого действующего вулкана Европы – Этны. Как сообщают итальянские СМИ, поток раскалённой лавы стекает из нового жерла, открывшегося на высоте около 3000 метров. Извержение началось несколько дней назад и продолжает набирать силу.

Из нового жерла Этны на высоте 3000 м стекает лава. Видео © YouTube / No Comment TV

Власти Сицилии заверяют, что опасности для местного населения и туристов нет. Вулкан находится вдали от густонаселённых районов, и потоки лавы движутся по безлюдным склонам. Однако учёные продолжают вести круглосуточный мониторинг активности Этны, фиксируя любые изменения в поведении вулкана.

Извержения Этны – явление для Сицилии нередкое. Вулкан, высота которого составляет около 3329 метров, является одним из самых активных на планете. Его регулярная активность привлекает туристов и исследователей со всего мира, но при этом всегда требует повышенного внимания со стороны сейсмологов.

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