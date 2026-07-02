Четыре города и три района Крыма остались без света

В Крыму из-за внешнего воздействия на магистральные сети произошли массовые отключения света. Об этом сообщил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

Электричество временно отключено в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и Джанкойском районе, Евпатории и округе, а также в Черноморском и Сакском районах. Частичное восстановление ожидается в течение суток, но сроки могут сдвинуться.

В Бахчисарайском районе введён график «3 часа через 3». Специалисты «Крымэнерго» стабилизируют сеть и предотвращают аварии.

Ранее в Минэнерго России пообещали, что масштабы временных отключений в Крыму в ближайшее время сократятся. По информации ведомства, восстановление идёт круглые сутки, а снизить длительность перерывов помогут резервные схемы питания и дополнительные запасы оборудования.