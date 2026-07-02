Мастера против времени: Как в Москве обновляют дома с капителями в античном стиле

Москва хранит немало зданий, чей облик восходит к античным традициям. Ключевым элементом этого наследия является архитектурный ордер, то есть строго выверенное сочетание несущих и несомых частей: колонн или пилястр и опирающегося на них антаблемента. Три главных ордера — дорический, ионический и коринфский — отличаются друг от друга прежде всего завершением вертикальных опор, капителями. Дорика узнаётся по мужественной простоте и отсутствию декора. Ионику выдают мягкие очертания волют, спиральных завитков. Коринфский же стиль расцветает пышным каменным акантом. Для каждого здания специалисты разрабатывают индивидуальный проект капремонта.

Улица Можайский Вал, 6. Коринфский ордер

Этот дом, возведённый в 1954 году по авторскому проекту в духе советской неоклассики, выделяется лоджиями, которые фланкируют пилястры с тонко проработанными коринфскими капителями. Восьмиэтажное здание украшают ниши с колоннами, архивольтами и рельефными композициями. Карниз опирается на выразительные кронштейны, этажи разделяют профилированные пояса, а цокольный массив декорирован рустом и звёздами. Советская лепнина здесь соседствует с медальонами, сандриками, замковыми камнями и прочим декором.

Ремонт фасада, подъездов и стояков отопления прошёл здесь в 2024 году. Мастера заранее проработали особый план действий и подобрали технологичные российские материалы. Вначале стены освободили от старого штукатурного слоя, промыли и защитили от грибка. Повреждённую кирпичную кладку аккуратно восстановили, поверхность оштукатурили и покрасили: руст первых этажей получил бежевый оттенок, верхняя часть — цвет светлой слоновой кости. Воссозданный декор заиграл песочно-жёлтым тоном. Входные группы получили новые тамбурные двери. Внутри облицевали полы, освежили стены, починили ступени, поставили удобные перила и современные почтовые ящики. Систему водостока полностью заменили.

Улица Земляной Вал, 42/20. Ионический ордер

Здание с изящными ионическими капителями обновили в 2025 году. Его возвели в 1952 году, тоже по персональному проекту, в стилистике советской неоклассики. Конфигурация дома — Г-образная со скругленной угловой частью. Фасады обогащены ризалитами и эркерами, цокольные этажи покрыты рустом. На уровне шестого-седьмого этажей устроены портики, где стройные колонны и пилястры несут узнаваемые завитки ионического ордера, а дополняют композицию балюстрады и кронштейны. Плиты балконов, декорированные кессонами и сухариками, словно опираются на пышные барельефы — венки и растительный орнамент. Завершает уличные плоскости карниз с модульонами.

Фото © Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Список работ здесь оказался шире: помимо фасада и подъездов обновили кровлю, подвал, инженерные сети. Как и всегда, специалисты сначала подготовили детальный проект и выбрали качественные российские стройматериалы. Реставрацию начали с очистки фасадов, изобилующих лепниной: пилястрами, капителями, сандриками, модульонами и балконными консолями — все эти элементы бережно восстановили, а участки, куда проникала влага, пропитали антигрибковыми составами.

Затем здание оштукатурили и покрасили, вернув ему исторические цвета: нижний рустованный ярус («коричневый дуб»), основную плоскость («бежевый мел»). Попутно обновили цоколь и входы, установили в холлах энергосберегающие стеклопакеты, смонтировали новый водосток, привели в порядок отливы, откосы и балконы. В подъездах освежили отделку: покрасили стены и потолки, заново уложили напольную плитку, а на скатной крыше сменили металлическое покрытие и смонтировали на чердаке систему тепло- и влагозащиты. В подвале же заменили стояки и магистрали отопления, водоснабжения и канализации.

Ленинградское шоссе, 19. Дорический ордер

В 2026 году реставрация зданий с классическими капителями в столице не останавливается. Сейчас меняют фасад и электрическую проводку в доме № 19 на Ленинградском шоссе, построенном в 1940 году.

Фасады шестиэтажного Г-образного дома, обращённые к улице, по вертикали отделены профилированными тянутыми карнизами, которые выделяют уровень четвёртого и пятого этажей. Углы выделены пилястрами наверху и рустом книзу. Балконы объединены в группы при помощи пилястровых портиков между этажами. Парадные входы акцентированы массивными порталами с карнизами на кронштейнах. Среди немногих украшений окон — строгие наличники и единичные сандрики-фронтоны. По всему периметру здание опоясывает мощный карниз.