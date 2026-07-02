Писториус рассказал о личных запасах воды на случай кризиса

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что хранит дома запас воды и продовольствия на случай чрезвычайной ситуации. По его словам, этого хватит ему и супруге на несколько дней.

«Несколько дней мы с женой вполне могли бы обеспечивать себя питанием. Прежде всего мы позаботились о достаточном количестве воды», — заявил политик в интервью Der Spiegel.

Немецкие власти рекомендуют жителям по возможности иметь дома еду и воду на десять суток. На одного человека советуют рассчитывать около двух литров жидкости в день, включая воду для приготовления пищи.

Писториус также объяснил, почему стал реже использовать слово «готовый к ведению войны». Ранее с его помощью министр хотел привлечь внимание общества к необходимости усилить оборону Германии.

По словам главы Минобороны, формулировка выполнила свою задачу, однако напугала часть граждан. Отказа от самого курса на повышение обороноспособности страны это не означает.

Обновлённое руководство Федерального ведомства по защите населения охватывает подготовку к отключениям электричества, гибридным угрозам и другим чрезвычайным ситуациям. Отдельные рекомендации посвящены действиям в случае войны и поиску безопасного укрытия.

Помимо продуктов и воды, власти советуют иметь аптечку, фонари, батарейки, пауэрбанки, независимый от электросети радиоприёмник и сумку с вещами первой необходимости.