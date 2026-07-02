Британия может урезать расходы на дороги и отказаться от новых больниц ради милитаризации

Правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера пока не знает, каким образом начать финансировать планы по увеличению оборонных расходов страны. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии главы правительства. Страна взяла курс на усиление процесса милитаризации, но ресурсы для достижения цели остаются туманными.

Лондон уже публично представил оборонный инвестиционный план, предусматривающий рост военных расходов на 15 млрд фунтов стерлингов (19,8 млрд долларов) в течение четырёх лет. При этом, по данным Минфина, на данный момент подтверждены источники только для 10,3 млрд фунтов (13,6 млрд долларов), часть из которых планируется получить за счёт сокращения инфраструктурных проектов.

Однако, как отмечает издание, фактические гарантированные средства значительно меньше заявленных, а часть планируемых сокращений даст лишь около 700 млн фунтов экономии. В канцелярии премьера заявили, что окончательная структура финансирования будет представлена в следующем бюджете осенью.

По данным газеты, в случае смены правительства будущему премьеру придётся либо сокращать социальные и инфраструктурные программы, либо искать новые источники доходов, включая налоговые меры или расширение добычи нефти и газа в Северном море.

Ранее Financial Times узнала о планах Кира Стармера выделить на оборону £1 млрд перед отставкой. Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании готовит дополнительное увеличение военных расходов как один из последних крупных шагов на посту.