Карты Visa и Mastercard в России: что сказала Набиуллина, когда их отключат и что делать Оглавление Что сказала Набиуллина — суть заявления Что будет с картами Visa и Mastercard — по пунктам Когда могут полностью отключить — реалистичный прогноз Что делать прямо сейчас — практические советы Альтернативы Visa и Mastercard — таблица FAQ — ответы на главные вопросы Заключение Набиуллина заявила о постепенном выводе Visa и Mastercard из оборота. Конкретных сроков нет. Что будет с картами, когда могут отключить, чем заменить и что делать прямо сейчас — в материале Life.ru. 2 июля, 17:22 Карты Visa и Mastercard выведут из оборота в России. Обложка © ТАСС / Elise Amendola / АР

Эльвира Набиуллина заявила, что карты Visa и Mastercard будут постепенно выводить из оборота. Конкретных сроков нет, одномоментного отключения не будет. Разбираемся, что это значит для владельцев карт и как подготовиться заранее.

Что сказала Набиуллина — суть заявления

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 2 июля 2026 года на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ рассказала, что будет с картами платёжных систем Visa и Mastercard.

По её словам, резко и сразу все их не отключат, а выводить из оборота планируют постепенно, с помощью различных методов, в том числе экономических.

«Объективно складывается так, что у карт Visa и Mastercard функционал такой же, как у карт »Мир«. На наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота. Это уже происходит с помощью экономических методов», — заявила глава Центробанка.

Напомним, что Visa и Mastercard приостановили работу в России ещё четыре года назад, 10 марта 2022 года, в рамках антироссийских санкций. И хотя российские карты перестали принимать за рубежом, внутри страны они продолжали работать полноценно, а банки даже автоматически продлевали без перевыпуска их срок действия. Однако, в связи с тем что они не обновляются, надёжность их снижается, поэтому вопрос с отключением этим карт стоит уже давно.

Что будет с картами Visa и Mastercard — по пунктам

Да, карты Visa и Mastercard не перестанут работать сразу у всех в один «прекрасный день». Но что же всё-таки с ними будет в ближайшем будущем?

Во-первых, они продолжат работать. Пока у карты не истёк срок действия, ею можно спокойно пользоваться внутри России.

Во-вторых, так или иначе, замена карт этих платёжных систем пройдёт постепенно. Когда у держателя подойдёт к концу срок действия «пластика» от Visa или Mastercard, банк при плановом перевыпуске, скорее всего, предложит карту «Мир».

Как мы уже сказали, из-за невозможности обновить чип некоторые карты уже иногда дают сбои. С 2025 года у части карт этих систем перестали действовать сертификаты безопасности — из-за этого отдельные терминалы или банкоматы порой отказываются их принимать.

Когда могут полностью отключить — реалистичный прогноз

Точной даты нет, и ЦБ её не называет.

«Вы знаете, мы эти сроки не устанавливаем», — сказала Эльвира Набиуллина.

Эксперты же оценивают, что процесс может занять несколько лет — ориентировочно до 2030 года. Всё будет зависеть от темпов, с которыми клиенты будут менять карты при перевыпуске, и от дальнейшей экономической политики.

И хотя банки сами автоматически продлевают срок действия карт Visa и Mastercard, давая возможность клиентам продолжать пользоваться старым пластиком, Национальная система платёжных карт (НСПК) выступила с предложением снизить ставки межбанковского вознаграждения по операциям через Visa и MasterCard — с начала 2027 года ставка уменьшится до 1%, а с 2028-го — до 0%. То есть таким образом хотят замотивировать банки отказаться от использования этих карт.

Что делать прямо сейчас — практические советы

Если вы до сих пор расплачиваетесь картой Visa и Mastercard, рекомендуем вам как минимум не паниковать — без предупреждения её не заблокируют, пока срок действия не истёк, используйте её без опасений. А когда подойдёт срок перевыпуска, банк сам предложит вариант и, скорее всего, это будет «Мир».

После перевыпуска обновите реквизиты в сервисах. Номер карты, срок действия и CVC-код изменятся, поэтому нужно заново привязать карту к подпискам, автоплатежам и онлайн-магазинам.

А также можно уже сейчас обратиться в банк и заменить карту Visa или Mastercard на карту другой платёжной системы, чтобы не столкнуться с проблемами, например, из-за выхода из строя уже старого пластика.

Альтернативы Visa и Mastercard — таблица

Сегодня в России официально работает несколько платёжных систем, карты которых выпускают банки.

Сравнение разных платёжных карт в 2026-м.

FAQ — ответы на главные вопросы

Когда точно отключат Visa в России?

Точной даты нет. Процесс постепенный, сроков ЦБ не устанавливает.

Будут ли работать уже выпущенные карты?

Да, пока не истёк срок действия.

Что делать, если срок карты истекает?

Обратитесь в банк для перевыпуска — скорее всего, предложат «Мир».

Можно ли расплачиваться Visa за границей?

Нет, выпущенные в России карты Visa и Mastercard за рубежом не работают.

Чем отличается «Мир» от Visa?

«Мир» — национальная платёжная система, ориентированная в первую очередь на внутренний рынок РФ, тогда как Visa — международная, но она в России не работает с 2022 года из-за антироссийских санкций.

Нужно ли менять «Мир» на UnionPay?

Не обязательно, если вы не планируете регулярно ездить за границу. Для повседневных дел в России «Мир» удобнее. Можно выпустить дополнительную карту системы UnionPay для поездок за границу.

Нужно ли срочно бежать в банк?

Нет, паниковать не нужно. Действуйте по ситуации: ждите уведомления от банка о перевыпуске или инициируйте его самостоятельно, если срок подходит к концу.

Заключение

И хотя ЦБ заявил о том, что Visa и Mastercard планируют выводить из оборота, они продолжат работать на территории России до окончания срока действия, поэтому паниковать и бежать в банк не нужно. Однако подготовиться к будущему — разумно: можно оформить «Мир» и подключить СБП уже сейчас.

Авторы Андрей Ананьев