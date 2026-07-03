Украина переносит производство своих беспилотников в европейские страны, чтобы защитить их от российских ударов. Об этом рассказала ТАСС переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски. Ранее в Латвии заявили, что начнут строить вместе с Киевом заводы по выпуску дронов на собственной территории.

«Украина сейчас старается все цеха, заводы и фабрики строить именно на территории Евросоюза, потому что понимает, что Россия бьёт только по военным целям. Поэтому Украина ищет более безопасную территорию для производства БПЛА», — объяснила она.

По словам Райски, Латвия отлично понимает, как и все в Европе, что работать придётся с «самой коррумпированной страной», однако желание насолить России гораздо сильнее очевидных фактов.

Напомним, ранее латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс официально объявил о партнёрстве с Киевом для строительства завода по производству БПЛА прямо у восточных рубежей альянса. Данное прозвучало на фоне неоднократных инцидентов, когда аппараты ВСУ залетали в воздушное пространство Прибалтики. Рига, Вильнюс и Таллин заверяли, что не давали разрешения на использование своей территории для атак, однако Москва направила этим столицам предостережение.