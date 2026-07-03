«Убийца мозга»: Врач объяснил, как спиртное доводит сосуды до катастрофы

Регулярное употребление алкоголя наносит мощнейший удар по сердечно-сосудистой системе. Врач-невропатолог Ярослав Пустынников рассказал, как именно спиртное разрушает сосуды и провоцирует инсульт.

По его словам, этанол вызывает спазм артерий и способствует нарушению сердечного ритма. Это создаёт дополнительную нагрузку на всю систему кровообращения и формирует почву для сосудистой катастрофы. Хроническое высокое давление изнашивает стенки сосудов, делая их хрупкими и неэластичными.

Систематический приём алкоголя также негативно влияет на свёртываемость крови. Под действием продуктов распада этанола она делается более густой и вязкой, а уровень тромбоцитов повышается. Это значительно увеличивает риск образования сгустков, способных закупорить питающую мозг артерию, что приводит к ишемическому инсульту.

Особую опасность, подчеркнул доктор в беседе с «Радио 1», представляет «запойный» тип потребления спиртного. Резкие скачки концентрации алкоголя в крови вызывают сильные колебания тонуса сосудов. Это может привести к разрыву стенки артерии, ослабленной длительным воздействием этанола и перепадами давления. В результате происходит геморрагический инсульт — кровоизлияние в мозг.

Кроме того, у злоупотребляющих спиртным часто развивается кардиомиопатия. При этом заболевании в полостях сердца формируются тромбы, способные с током крови попасть в сосуды мозга и вызвать очередную катастрофу.

О вреде алкоголя для печени сказано много, но повторение не будет лишним. Нарколог предупредил, что регулярное употребление спиртного разрушает этот орган незаметно. При расщеплении этанола образуется токсичный ацетальдегид, который повреждает клетки и запускает воспаление. Следствием становится стеатоз — накопление жира в печени, протекающее без явных симптомов.