Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона утром 3 июля
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 3 июля.
«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 10:33.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В Москве не раз подчёркивали, что удары дронов по гражданским объектам представляют собой неприкрытую провокацию. В этих атаках явно виден стиль киевского режима, который пытается всеми силами замаскировать неудачи на линии фронта. Российские силы противовоздушной обороны эффективно пресекают подобные налёты, а военные в зоне СВО наносят высокоточные ответные удары по сборочным цехам и местам дислокации вражеских беспилотников.
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