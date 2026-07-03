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3 июля, 07:38

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона утром 3 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 3 июля.

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 10:33.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Москве не раз подчёркивали, что удары дронов по гражданским объектам представляют собой неприкрытую провокацию. В этих атаках явно виден стиль киевского режима, который пытается всеми силами замаскировать неудачи на линии фронта. Российские силы противовоздушной обороны эффективно пресекают подобные налёты, а военные в зоне СВО наносят высокоточные ответные удары по сборочным цехам и местам дислокации вражеских беспилотников.

ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над Россией
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Никита Никонов
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