«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 10:33.

В Москве не раз подчёркивали, что удары дронов по гражданским объектам представляют собой неприкрытую провокацию. В этих атаках явно виден стиль киевского режима, который пытается всеми силами замаскировать неудачи на линии фронта. Российские силы противовоздушной обороны эффективно пресекают подобные налёты, а военные в зоне СВО наносят высокоточные ответные удары по сборочным цехам и местам дислокации вражеских беспилотников.