В Красноярске спасатели сняли с дерева мужчину в одних трусах

В Красноярске спасатели сняли с дерева 38-летнего мужчину в одних трусах. Об этом рассказали в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру службы 112. На место оперативно выехала поисково-спасательная группа. Прибывшие специалисты обнаружили пострадавшего, который застрял в ветвях и не мог самостоятельно спуститься.

С помощью лестницы спасатели аккуратно сняли мужчину с дерева, избегая дополнительных травм. После этого его передали бригаде скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшего и доставили для дальнейшего лечения. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.