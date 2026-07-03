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3 июля, 10:41

В Красноярске спасатели сняли с дерева мужчину в одних трусах

Обложка © КГКУ «Спасатель»

Обложка © КГКУ «Спасатель»

В Красноярске спасатели сняли с дерева 38-летнего мужчину в одних трусах. Об этом рассказали в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Фото © КГКУ «Спасатель»

Фото © КГКУ «Спасатель»

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру службы 112. На место оперативно выехала поисково-спасательная группа. Прибывшие специалисты обнаружили пострадавшего, который застрял в ветвях и не мог самостоятельно спуститься.

С помощью лестницы спасатели аккуратно сняли мужчину с дерева, избегая дополнительных травм. После этого его передали бригаде скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшего и доставили для дальнейшего лечения. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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Полина Никифорова
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