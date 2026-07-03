Россиянин «расфасовал» 476 редких черепашат по коробкам и пытался ввезти в РФ на продажу

Российские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в нашу страну 476 среднеазиатских черепах в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили Life.ru в самом ведомстве. Животные были буквально «расфасованы» по коробкам и уже еле двигались.

Таможенники пресекли провоз черепах. Видео © пресс-служба ФТС России

По данным таможни, живых рептилий пытался ввезти гражданин России, прибывший из Таджикистана. Мужчину остановили в «зелёном» коридоре. При нём находились две коробки с живым грузом, документов на животных не было. Проверка показала, что речь идёт о среднеазиатской степной черепахе, которая находится под защитой международной конвенции СИТЕС.

Таможенники пресекли провоз черепах. Фото © пресс-служба ФТС России

Черепахи переданы в Центр реабилитации. Фото © пресс-служба ФТС России

«Сухопутных рептилий стоимостью более 3 ммиллионов рублей пытался незаконно ввезти россиянин из Таджикистана», — уточнили в таможенной службе.

По данным следствия, задержанный признался, что планировал продавать животных через интернет-площадки, а партия была пробной. Изъятых черепах передали в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Возбуждено уголовное дело о контрабанде особо ценных диких животных. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Оренбургской области сотрудники мобильной группы Самарской таможни остановили микроавтобус, в котором незаконно перевозилось более сотни живых экзотических птиц. Пернатые следовали из Узбекистана в Подмосковье через Казахстан.