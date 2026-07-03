Друг пилота опроверг версию крушения пропавшего вертолёта в Японском море

Существует расхождение во мнениях относительно места крушения вертолёта Robinson R44, исчезнувшего в Приморье 21 июня. Друг командира воздушного судна Александр убеждён, что воздушное судно не могло упасть в Японское море.

В беседе с ТАСС он объяснил это тем, что в день происшествия море было затянуто густым туманом, и пилот, по его словам, никогда бы не рискнула лететь в таких условиях. Александр предполагает, что вертолёт, вероятно, находится в горной местности. Тем не менее, Министерство ГО и ЧС Приморья рассматривает возможность падения в акваторию Японского моря и организует поиски как на берегу, так и в море. Александр также ссылается на свидетеля, который опровергает морскую версию.

Пропавший в Приморье Robinson R44 принадлежит компании «Гранат». Допуск к полётам фирма получила 18 июня — всего за четыре дня до исчезновения вертолёта. Весной у компании уже были проблемы с безопасностью. Проверка выявила многочисленные нарушения, после чего «Гранату» запретили выполнять полёты. Robinson R44 пропал 21 июня во время лесоавиационных работ по договору с Авиалесоохраной. После исчезновения было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть двух и более человек. Позже у спасателей появилась новая зацепка. Они обнаружили возможное место пропажи вертолёта в Приморье.