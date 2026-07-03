В регионах стали активнее арендовать самокаты Городские сервисы аренды самокатов становятся всё популярнее у жителей России. В топ регионов по интересу к кикшерингу вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. При этом молодёжь до 24 лет арендует электросамокаты реже старших поколений. 3 июля, 14:40 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

На первом месте в топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, оказались Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Также в него вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. Это выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных пользователей.

Основная аудитория сервисов кикшеринга — мужчины. Женщины пользуются кикшерингом и велопрокатами заметно реже, но их доля постепенно растёт в старших возрастных группах.

В целом самыми активными пользователями сервисов кикшеринга являются россияне 35–44 лет (40%). Ещё 32% приходится на возрастную категорию 25–34 лет. Доля жителей страны от 45 до 54 лет составляет 14%, молодёжи 18–24 лет — 13%, а россиян старше 65 лет — около 1%.

Авторы Валерия Мишина