Эль-Ниньо перерастает в мощную фазу — миру грозят засухи, ливни и аномальная жара

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), входящая в структуру ООН, выпустила предупреждение: природное явление Эль-Ниньо, которое уже началось, может стремительно набрать силу и стать мощным в период с июля по сентябрь. Это значительно увеличивает вероятность возникновения экстремальных погодных явлений по всему миру, таких как засухи, сильные дожди и необычайно высокие температуры.

ВМО, ссылаясь на данные своей пресс-службы, настоятельно призывает правительства стран мира незамедлительно принять меры по подготовке к этим потенциальным катаклизмам. Согласно прогнозам ведущих климатических центров, температура воды в тропической зоне Тихого океана значительно превысит средние показатели, и эти прогнозы демонстрируют высокую степень согласованности. Организация также подчеркнула, что Эль-Ниньо продолжит усиливаться осенью, распространяя свое влияние на многие регионы, включая экваториальную часть Атлантического океана.

Глава ВМО Селеста Сауло заявила, что сезонные прогнозы и ранние предупреждения имеют решающее значение для сохранения жизней и экономической стабильности, особенно в сельском хозяйстве и здравоохранении. Прогнозируется, что на большей части суши температура будет выше нормы, а осадки распределятся неравномерно. ВМО также отмечает, что хотя изменение климата не влияет на частоту Эль-Ниньо, оно может усугублять его разрушительные последствия, например, делая тихоокеанские ураганы более интенсивными.

Ранее погодный феномен Эль-Ниньо официально был подтверждён в Австралии. Эксперты напомнили, что такие климатические сдвиги обычно ведут к нехватке дождей и росту температуры на востоке и юго-востоке материка. А это уже чревато засухами, лесными пожарами и потерей урожая.