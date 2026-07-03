Минюст признал иноагентом литературного критика Юзефович*

Минюст России 3 июля 2026 года включил в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович*, а также публициста Инну Берёзкину*, журналистку Екатерину Алалыкину* и видеопроект «РОМБ»*.

По данным ведомства, Юзефович* распространяла непроверенную информацию о государственной политике и высказывалась против СВО. Минюст зафиксировалоеё участие в тиражировании сообщений иноагентов и контакты с нежелательной организацией.

Алалыкина* участвовала в создании и распространении материалов других иноагентов, а также организаций с нежелательным статусом в РФ. Ей вменяют публикацию недостоверных сведений о решениях органов власти и проводимой политике.

Берёзкина*, помимо аналогичных обвинений, замечена в антироссийских акциях за рубежом. Также установлено, что она выступала против специальной военной операции на Украине и взаимодействовала с нежелательными структурами.

Четвёртым в списке значится видеопроект «РОМБ»*. Ему вменяют пропаганду ЛГБТ**-отношений, создание негативного образа Вооружённых Сил РФ и распространение недостоверных сведений о работе властей. Проект также выступал против специальной военной операции. Уточняется, что учредителем площадки является иностранная некоммерческая организация. Кроме того, «РОМБ»* участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательной структуры.

Галина Юзефович* — дочь писателей Леонида Юзефовича и Анны Бердичевской.

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