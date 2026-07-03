У восьми футболистов сборной Туниса нашли допинг: при чём здесь мексиканское мясо

У восьми футболистов сборной Туниса выявили следы запрещённого кленбутерола во время чемпионата мира — 2026. Игроков не отстранили от соревнований, поскольку концентрация вещества оказалась небольшой, а результаты зарегистрировали как атипичные. Одна из основных версий — кленбутерол мог попасть в организм спортсменов вместе с заражённым мясом в Мексике.

Что произошло со сборной Туниса на ЧМ-2026

Сразу восемь игроков сборной Туниса получили атипичные результаты допинг-тестов на чемпионате мира по футболу 2026 года. В их пробах обнаружили следовые количества кленбутерола — вещества, запрещённого в профессиональном спорте.

Имена футболистов пока не раскрываются. О результатах анализов уведомили игроков, Федерацию футбола Туниса и клубы, за которые они выступают. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Какой допинг нашли у восьми футболистов Туниса

В пробах тунисских футболистов нашли кленбутерол. Это вещество относится к бета-2-агонистам и включено в список запрещённых препаратов.

Кленбутерол может использоваться для ускорения обмена веществ, уменьшения жировой массы и сохранения мышц. Именно поэтому его присутствие в организме спортсмена может стать основанием для антидопингового расследования.

Однако небольшое содержание вещества ещё не доказывает, что футболист сознательно принимал допинг. Следы кленбутерола способны попадать в организм вместе с мясом животных, при выращивании которых незаконно применяли стимуляторы роста.

Правда ли, что восемь футболистов Туниса провалили допинг-тесты

Говорить, что восемь футболистов сборной Туниса уже провалили допинг-тесты и признаны виновными, пока некорректно.

В пробах игроков действительно обнаружили запрещённое вещество, но результаты были классифицированы как атипичные, а не как окончательно подтверждённые нарушения антидопинговых правил. Специалисты должны выяснить происхождение кленбутерола и проверить версию случайного пищевого загрязнения.

Сборная Туниса размещалась в Presidente InterContinental Monterrey в районе Сан-Педро-Гарса-Гарсия. Видео © x.com/ TVCDeportes

Почему футболистов сборной Туниса не отстранили

Игроков не стали временно отстранять из-за крайне низкой концентрации кленбутерола. Правила Всемирного антидопингового агентства предусматривают отдельное расследование подобных случаев, поскольку следовые количества вещества могут быть связаны не с допингом, а с употреблением заражённого мяса.

Для кленбутерола результат на уровне не более 5 нанограммов на миллилитр первоначально может быть зарегистрирован как атипичный. Только после дополнительной проверки он может быть признан полноценным неблагоприятным аналитическим результатом.

При чём здесь мексиканское мясо

Во время чемпионата мира сборная Туниса базировалась в Монтеррее. Теперь проверяется версия, согласно которой футболисты могли съесть мясо, содержавшее остатки кленбутерола. Внимание следователей привлёк один из ресторанов, который посещали представители команды.

В Мексике ранее фиксировались случаи незаконного применения кленбутерола при выращивании крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. Вещество используют для стимулирования роста и получения более постного мяса.











Если человек съест такой продукт, следы препарата могут попасть в его организм и отразиться на результатах допинг-теста. WADA официально признаёт риск загрязнения мяса кленбутеролом в Мексике и предусматривает специальный порядок расследования подобных случаев.

Были ли раньше допинговые скандалы из-за мяса в Мексике

Подобные истории уже происходили. Во время юношеского чемпионата мира 2011 года, проходившего в Мексике, следы кленбутерола обнаружили более чем у 100 футболистов из 19 сборных. Причиной массовых результатов признали заражённое мясо.

В том же году положительные тесты получили пять футболистов сборной Мексики. Национальные спортивные органы решили не применять к ним санкции, а WADA позднее отозвало апелляцию, согласившись с тем, что наиболее вероятной причиной стало пищевое загрязнение.

Что грозит восьми игрокам сборной Туниса

Антидопинговые специалисты должны установить, где и когда футболисты могли получить кленбутерол. Для этого могут изучить питание команды, данные анализов, время взятия проб и концентрацию вещества.

Если версия с заражённым мексиканским мясом подтвердится, игроков могут полностью освободить от ответственности. Если специалисты придут к выводу, что вещество попало в организм другим способом, дело может перейти в полноценное дисциплинарное производство.

На данный момент футболисты сборной Туниса не дисквалифицированы, а окончательное решение по их результатам не принято. FIFA и Федерация футбола Туниса публичных подробных комментариев по ситуации пока не дали.

Кто из футболистов Туниса сдал положительные допинг-тесты

Имена восьми игроков сборной Туниса, в пробах которых нашли кленбутерол, официально не раскрыты. Поэтому любые появляющиеся в соцсетях списки футболистов нельзя считать подтверждёнными.

Мог ли кленбутерол действительно попасть в организм из мяса

Да. Всемирное антидопинговое агентство признаёт, что употребление мяса, загрязнённого кленбутеролом, способно привести к обнаружению небольшого количества вещества в пробе спортсмена. Особенно известны такие случаи в Мексике и Китае.

Дисквалифицировали ли сборную Туниса из-за допинга

Нет. Сборную Туниса не дисквалифицировали с чемпионата мира — 2026 из-за результатов допинг-тестов. Речь идёт об индивидуальных пробах восьми игроков, которые продолжают изучать в рамках антидопинговой процедуры.