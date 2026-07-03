В Пакистане 40 человек погибли в результате падения автобуса в скалистое ущелье

На юго-западе Пакистана произошла одна из крупнейших дорожных трагедий последних лет. Пассажирский автобус, следовавший в Пешавар, сорвался с трассы и упал в скалистое ущелье, в результате чего погибли 40 человек, ещё восемь получили ранения, сообщает CBS News.

Авария произошла рано утром в районе Дана-Сар, расположенном на границе провинций Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. По данным властей, транспортное средство двигалось на высокой скорости, потеряло управление и рухнуло с высоты около 21–24 метров.

Как сообщили представители администрации Белуджистана, автобус был переполнен. Помимо пассажиров этого рейса, в нём находились люди из другого автобуса, который ранее сломался по пути.

Один из выживших рассказал местным СМИ, что перед катастрофой в салоне произошёл конфликт. По его словам, часть пассажиров была недовольна дополнительной посадкой людей, а во время ссоры один из участников якобы схватил водителя за шею. Спустя несколько мгновений произошло крушение. Впрочем, правоохранительные органы пока не подтвердили эту версию.

Спасатели сообщили, что в момент аварии в автобусе находились 48 человек. Пострадавших доставили в больницу города Жоб, туда же были перевезены тела погибших.

По словам главы центра экстренной помощи округа Жоб Санауллы Шерани, спасательная операция осложнялась труднодоступной горной местностью. Для извлечения людей и тел спасателям пришлось использовать специальную технику.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших и поручил обеспечить пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Расследование причин трагедии продолжается, а одной из основных версий остаётся превышение скорости.

Ранее в пакистанском Лахоре при обрушении крыши частного учебного центра погибли минимум 14 детей, свыше 20 человек извлекли из-под завалов, а восемь детей и преподаватель госпитализированы. Задержаны два подозреваемых, включая владельца здания.