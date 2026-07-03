Духи против гения: Ганский шаман «проклял» Месси и пообещал вылет Аргентины от Кабо-Верде
Шаман из Ганы «проклял» Месси перед матчем с Кабо-Верде на ЧМ-2026
Обложка © ТАСС / AP © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Nana Kwaku Bonsam - International Traditional Priest
Ганский шаман Нана Кваку Бонсам предсказал остановку голевой серии аргентинца Лионеля Месси перед матчем 1/16 финала чемпионата мира с Кабо-Верде.
По заверению колдуна, он «связался с духами» и узнал, что форвард остановится на шести мячах. Более того, его сборная покинет турнир уже в 1/16 финала, уступив Кабо-Верде. По версии предсказателя, решающий промах с одиннадцатиметровой отметки допустит именно капитан южноамериканцев.
Ранее шаман уже практиковал «вмешательство» в футбольные результаты. Перед игрой англичан с Ганой он утверждал, что наложил чары на Гарри Кейна. В итоге встреча завершилась нулевой ничьей, а нападающий не использовал момент на исходе поединка. Позже шаман заявил, что снял колдовские путы с игрока.
Вопреки мистическим прогнозам, статистические модели пока отводят команде с островов скромную роль. По расчётам суперкомпьютера Opta Analyst, на основе 25 тысяч симуляций, триумф африканцев в основное время вероятен лишь в 5,3% случаев. Успех Аргентины оценивается в 83,5%, а ничья — в 11,2%.
Если рассматривать проход в следующую стадию с учётом овертайма и серии пенальти, то расклад сил всё равно несопоставим. Африканцы проходят дальше лишь в 10,2% итераций против 89,8% у противника.
Победителя этого противостояния в 1/8 финала будет ждать лучший в паре Австралия — Египет.
Островное государство впервые участвует в мундиале и уже наделало шума. Команда не проиграла ни разу в квартете H, разойдясь миром с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией, что позволило финишировать на второй строчке.
Нана Кваку Бонсам — известный ганский народный целитель и шаман, который утверждает, что обладает сверхъестественными способностями, полученными от святилища Кофи Оо Кофи, и называет себя «единственным аутентичным человеком Африки». Он предлагает услуги духовного исцеления и защиты, а его святилища в Аккре, по его словам, посещают люди со всего мира. Наибольшую известность Бонсам получил благодаря громким заявлениям о наведении порчи на звёздных футболистов: например, перед чемпионатом мира 2014 года он утверждал, что стал причиной травмы колена Криштиану Роналду, используя для этого ритуалы с собаками и духа. Все эти заявления не имеют никаких доказательств и традиционно воспринимаются как медийное шоу и элемент психологической игры перед крупными спортивными событиями.
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