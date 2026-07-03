«Я слишком занят»: Трамп пожаловался, что у него нет времени даже на пляж
Трамп признался, что не отдыхает на пляже и не играет в гольф из-за работы
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признался, что плотный рабочий график не оставляет ему времени на пляжный отдых. Об этом он рассказал в подкасте второй леди США Уши Вэнс.
«Не знаю, хорошо ли я выгляжу в купальном костюме. Я уже давно не надевал купальный костюм, я слишком занят», — пожаловался он.
Помимо отказа от плавания, глава Белого дома сообщил, что принципиально не играет в гольф на своей официальной резиденции. Своё решение он мотивировал желанием, чтобы публика видела его не за игрой, а непосредственно за выполнением президентских обязанностей.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о бешеном темпе работы Дональда Трампа, признавшись, что 79-летний лидер способен держаться на ногах почти сутки напролёт без единого перерыва. По словам Вэнса, президент сохраняет такой график не только в Вашингтоне, но и во время изнурительных перелётов и требует аналогичной выносливости от всего окружения. Он отметил, что босс чрезвычайно здоров и даже наделён сверхчеловеческой способностью считывать людей.
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