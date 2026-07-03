Не только лечение: Как московские онкопсихологи помогли десяткам тысяч пациентов и их близким

Московская служба онкопсихологов за три года работы провела более 36 тысяч консультаций для пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких. Специалисты сопровождают человека на всех этапах лечения — от постановки диагноза до ремиссии, работая на стыке психологии, психиатрии и онкологии.

Особое внимание специалисты уделяют родственникам пациентов, которым также приходится справляться с серьёзной эмоциональной и бытовой нагрузкой. За три года медики провели более 4,5 тысячи консультаций для членов семей.

С детьми онкопсихологи работают в Морозовской детской городской клинической больнице. Для маленьких пациентов используются арт-терапия и игровые методики с учётом возраста, а родителям специалисты помогают справиться с переживаниями и выстроить поддерживающее общение с ребёнком.

Психологическую помощь получают и врачи с медицинским персоналом. Для них проводят индивидуальные консультации, направленные на профилактику эмоционального выгорания и снижение психоэмоциональной нагрузки.

Получить помощь можно очно во всех центрах амбулаторной онкологической помощи без предварительной записи. Дистанционные консультации доступны на городской платформе «Психология для жизни», которой за три года воспользовались более 3,5 тысячи раз.

С февраля 2025 года записаться на онлайн-консультацию можно и через приложение «ЕМИАС. ИНФО». За время работы сервиса поступило более четырёх тысяч заявок.

Кроме того, продолжают работу группы взаимопомощи «Равный равному». С января 2026 года они проходят в обновлённом формате при участии консультантов фонда «Александра» — людей, находящихся в ремиссии и прошедших специальную подготовку. С 2023 года состоялось более 550 групповых встреч, включая около 100 онлайн.