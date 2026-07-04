Силы ПВО сбили ещё пять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 4 июля уничтожили ещё пять украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Об этом на платформе «Макс» написал столичный мэр Сергей Собянин.

«Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении градоначальника.

Так, общее количество уничтоженных на подлёте к Москве воздушных целей увеличилось до 33. Незадолго до этого Собянин сообщал о сбитии семи дронов ВСУ в период с 22:40 до 00:02 по московскому времени.