«Мы начинаем КВН»: Трамп чеканит монеты, ЕС задыхается, а Россия берёт города Публицист и аналитик Александр Роджерс — об итогах недели: Звезда Смерти Трампа, кондиционер только для Урсулы, рыдающий Вий-Зеленский, а Россия зачищает Константиновку и Красный Лиман. 4 июля, 21:25 Трамп продал нефть, Миядзаки съел бороду, а ЕС снова готовит «сюрприз». Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На уходящей неделе ничего экстраординарного или особо неожиданного не случилось. Все текущие события укладываются в привычные схемы и паттерны.

Трамп на этой неделе заключал 44, 45 и 46-ю сделку с Ираном. Иран, как и раньше, на переговоры не явился. «Дементный дед 2.0» то рассказывал, какие иранцы молодцы и готовы выполнить все его хотелки, то грозился тотальным уничтожением, Звездой Смерти и нашествием саранчи.

Кроме того, Трамп, которому не дают строить бальный зал на месте снесённого крыла Белого Дома, решил провести «реновацию» колонн у главного здания. Теперь у Белого Дома не будет ещё и колонн.

Плюс к 250-летнему юбилею независимости США Трамп выпустил партию американских паспортов со своим портретом, две разные монеты со своим портретом, а также пытается протащить свой портрет на бумажные деньги. Почему портрет Трампа, а не первого президента, Джорджа Вашингтона? Потому что Вашингтон сделал США независимыми от Британии, а Трамп сделал США колонией Израиля!

Ещё к юбилею Трамп выбросил на рынок из стратегических резервов порядка 100 миллионов баррелей нефти. И теперь эти резервы на самом низком уровне за всё время ведения статистики (с 1983 года).

При этом, напоминаю, Ормузский пролив по-прежнему закрыт. Если иранцы продержатся до конца лета, может стать совсем интересно.

Но больше всех праздновали юбилей США в Японии. С фейерверками и принудительным привозом сирот из интернатов, чтобы те создавали массовку «радующихся». Тому що не рабы! Мой любимый Миядзаки, последний японец, который помнит, кто на самом деле бомбил Японию ядерным оружием, там наверное сожрал собственную бороду от злости.

В Европе тоже всё стабильно, главврач прогуливает работу, а санитары не завозят галаперидол. Еврокомиссия решила вводить очередные, 22-е, санкции против России. Никто, включая Каю Калласс и авторов предыдущего пакета санкций, правда, не могут объяснить, что в нём было и как это ужасно навредило России, но уже готовят следующий. Такой же бесполезный и бессмысленный.

У европейцев уже электричества на кондиционеры не хватает (это теперь роскошь, доступная эксклюзивно только Урсуле), а к концу лета ещё и проблемы с едой намечаются — но санкции нужно продолжать вводить. «Мы начинаем КВН, для кого, для чего? Чтоб не осталося в ЕС никого, никого».

Зеленский в это время снимал ролик, стоя на развалинах Киева с печальным лицом и рыдающим голосом рассказывал, что «Мы перемагаем! Видите, какие разрушения? А представьте, что сейчас в Туреччине… То есть в Московии!».

Гоголя читал, помнит. Он уже настолько опух от запрещёнки, что скоро сможет играть Вия без грима. «Поднимите мне веки, а то я перемогу не вижу».

Российская армия между тем не в курсе, что она проигрывает. Поэтому заканчивает уничтожение остатков АЗС на левобережной Украине, добивает остатки тепловозов, а также уверенно и технично берёт города. Об освобождении Константиновки уже объявили официально, такого же объявления о Красном Лимане пока нет, но это уже чистая формальность, потому что несколько недозачищенных домов особой роли не играют и на конечный результат не повлияют.

Авторы Александр Роджерс