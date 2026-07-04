«Ни шагу назад»: История двух бойцов СВО, которые 20 км шли под огнём, чтобы накормить товарищей

На Запорожском участке фронта двое военнослужащих с Ямала направлялись на мотоцикле к позициям сослуживцев, везя продукты, и угодили под удар вражеского беспилотника. Как пишет телеграм-канал SHOT, техника вспыхнула мгновенно, но солдаты успели покинуть её до детонации.

Российские бойцы прошли 20 км под обстрелами, чтобы доставить еду товарищам. Видео © Telegram / SHOT

Оказавшись под прицелом, они не растерялись и заняли оборону в импровизированном укрытии, где отстреливались от летающих целей. Когда выпал шанс — бойцы рывком покинули опасную зону. Дальше предстоял долгий путь: 20 километров по пересечённой местности, буквально нашпигованной вражескими разведчиками.

Когда боезапас иссяк, военнослужащие проявили чудеса смекалки. У них не осталось иного оружия, кроме подручных средств — и они сбили восемь дронов обычными древесными ветками. В итоге оба добрались до своих живыми и невредимыми. Сообщается, что Народный фронт передавал им в помощь автомобиль «Фиат» и приборы ночного видения.

Ранее сообщалось, что боец с позывным Грозный спас сослуживцев на Покровском направлении, ликвидировав вражеский беспилотник одним точным выстрелом. На обнародованном видео запечатлён момент, как военнослужащий из Красноярска вместе с товарищами замечает в небе дрон противника. Грозный действует без малейшего промедления. Сразу после меткого попадания раздаётся взрыв, и беспилотник оказывается уничтожен.