Россия и Китай 6–13 июля проведут военно-морские учения в Жёлтом море

С 6 по 13 июля в акватории Жёлтого моря состоятся совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2026». Об этом проинформировала пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы», — сказано в заявлении.

Первые двусторонние военно-морские учения России и Китая прошли в августе 2005 года также в Жёлтом море в рамках масштабных манёвров «Мирная миссия — 2005» под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. С 2012 года учения «Морское взаимодействие» проводятся ежегодно вне рамок ШОС и направлены на повышение боевой готовности флотов двух стран и их способности совместно противостоять вызовам на море.

Ранее Южная Корея выразила протест России и Китаю после совместного воздушного патрулирования над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Протест был заявлен военным атташе РФ и КНР. В Сеуле утверждают, что самолёты двух стран вошли в опознавательную зону ПВО, установленную Южной Кореей в одностороннем порядке, без предварительного уведомления.