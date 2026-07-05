Глава Грайворонского округа попал под удар украинского дрона

В Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие с участием чиновника. Глава Грайворонского округа Дмитрий Панков пострадал в результате вражеской атаки.

Инцидент зафиксирован в селе Головчино. По данным регионального оперативного штаба, причиной ранения стала детонация беспилотного летательного аппарата.

«В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра», — сообщили в оперштабе.

На месте ЧП оперативно сработали экстренные службы. Сейчас пострадавшего руководителя везут в областную клиническую больницу.

Медики оказывают ему необходимую помощь. О текущем состоянии чиновника и деталях происшествия власти обещают сообщить дополнительно.

Ранее в центре города Рыльск Курской области произошло ЧП: автомобиль администрации района подорвался на дистанционно управляемом взрывном устройстве. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в их числе глава района Владимир Ковальчук.