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5 июля, 08:40

Глава Грайворонского округа попал под удар украинского дрона

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков. Обложка © Telegram / Дмитрий Панков

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков. Обложка © Telegram / Дмитрий Панков

В Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие с участием чиновника. Глава Грайворонского округа Дмитрий Панков пострадал в результате вражеской атаки.

Инцидент зафиксирован в селе Головчино. По данным регионального оперативного штаба, причиной ранения стала детонация беспилотного летательного аппарата.

«В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра», — сообщили в оперштабе.

На месте ЧП оперативно сработали экстренные службы. Сейчас пострадавшего руководителя везут в областную клиническую больницу.

Медики оказывают ему необходимую помощь. О текущем состоянии чиновника и деталях происшествия власти обещают сообщить дополнительно.

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Ранее в центре города Рыльск Курской области произошло ЧП: автомобиль администрации района подорвался на дистанционно управляемом взрывном устройстве. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в их числе глава района Владимир Ковальчук.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Оксана Попова
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