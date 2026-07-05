Euractiv: В Сербии слова Вучича об отставке сочли политическим манёвром

Заявление президента Сербии Александра Вучича о возможной досрочной отставке не вызвало заметной реакции среди политических сил страны. Как пишет Euractiv, ни власти, ни оппозиция не готовятся к внеочередным президентским выборам.

По данным издания, в сербских политических кругах слова Вучича не рассматривают как событие, способное изменить текущую политическую повестку. Сопредседатель оппозиционного «Зелёного-левого фронта» Радомир Лазович заявил, что подобные заявления являются частью политической тактики действующей власти. По его мнению, речь идёт об отвлекающем манёвре, призванном создать впечатление активных действий.

С 2017 года Вучич занимает пост президента Сербии. Сейчас он находится на втором и последнем сроке полномочий, который завершится в марте 2027 года. В случае досрочной отставки, согласно законодательству страны, новые выборы должны пройти в течение трёх месяцев. При этом Euractiv отмечает, что после заявления президента в стране не началось обсуждение возможных претендентов на высший государственный пост. Свою позицию также не обозначили ни оппозиционные партии, ни студенческое протестное движение, которое уже более полутора лет проводит антиправительственные акции.

Одновременно правящая Сербская прогрессивная партия заявляет, что намерена включить Вучича в качестве лидера списка на парламентских выборах. Лидер парламентской фракции партии Милош Вучевич подчеркнул, что в случае победы политическая сила предложит действующему президенту занять пост премьер-министра, однако окончательное решение останется за самим Вучичем.

Как подчёркивает издание, главным вопросом остаётся не вероятность досрочной отставки, а сохранение контроля над политическим календарём и очередностью выборов, который, по оценке аналитиков, по-прежнему находится в руках действующего главы государства.

Ранее Вучич во время выступления перед своими сторонниками в Белграде заявил о скором завершении своего президентского срока. В ходе обращения он сообщил, что находится на завершающем этапе работы на посту главы государства, отметив, что посвятил 14 лет службе Сербии и её гражданам.