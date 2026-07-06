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Регион
6 июля, 03:49

Силы ПВО уничтожили 36 беспилотников в Ленинградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Силы ПВО России уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве Ленинградской области. О случившемся у себя в Telegram-канале проинформировал глава региона Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбито 36 БПЛА противника», — говорится в сообщении. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время отражение удара продолжается.

Ранее на территории Ленобласти была объявлена опасность удара БПЛА. В связи с этим возможно замедление скорости мобильного интернета.

За день над регионами России сбили 116 беспилотников ВСУ
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Также ранее об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ сообщил московский мэр Сергей Собянин. По его данным, в общей сложности с начала суток силы ПВО уничтожили 11 воздушных целей, летевших в сторону столицы.

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Виталий Приходько
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