В Калужской области на предприятии произошло возгорание после атаки БПЛА

В Дзержинском округе Калужской области произошло возгорание на одном из предприятий в результате атаки украинских беспилотников. Как сообщил местный губернатор Владислав Шапша, расчёты противовоздушной обороны сбили 16 БПЛА.

«В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание», — пишет он. По его словам, сотрудники предприятия были эвакуированы. По предварительным данным пострадавших нет.

Беспилотные летательные аппараты были сбиты над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким и Мосальским муниципальными округами, а также в районе окраины Обнинска. На местах работают экстренные службы.

Ранее в Ярославской области перекрыли движение из Ярославля в Москву на фоне атаки украинских беспилотников. Ограничение действует от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. В связи с этим жителей попросили отказаться от поездок в указанном направлении и прилегающих районах либо воспользоваться альтернативными маршрутами.