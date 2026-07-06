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6 июля, 03:47

В Калужской области на предприятии произошло возгорание после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Дзержинском округе Калужской области произошло возгорание на одном из предприятий в результате атаки украинских беспилотников. Как сообщил местный губернатор Владислав Шапша, расчёты противовоздушной обороны сбили 16 БПЛА.

«В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание», — пишет он. По его словам, сотрудники предприятия были эвакуированы. По предварительным данным пострадавших нет.

Беспилотные летательные аппараты были сбиты над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким и Мосальским муниципальными округами, а также в районе окраины Обнинска. На местах работают экстренные службы.

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Тимур Хингеев
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