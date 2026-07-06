ФАС возбудила дела против продавцов бензина и дизеля в трёх регионах

Территориальные управления ФАС применили санкции к независимым сетям АЗС и мелкооптовым продавцам топлива в Московской, Саратовской и Оренбургской областях. О возбуждении дел и выдаче предписаний сообщили в пресс-службе ведомства.

Московское областное УФАС возбудило дело против шести независимых игроков, продающих бензин и дизтопливо через свои сети заправок. В список фигурантов попали ООО «Аист», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель.

Анализ показал, что все они одновременно повысили розничные цены. Регулятор усмотрел в синхронных действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Параллельно Саратовское УФАС выдало предупреждение компании «Алькорр», работающей под брендом «Торэко». Поводом стал мониторинг, зафиксировавший изменение стоимости АИ-92 и АИ-95 на их станциях.

По информации службы за 2025 год, «Алькорр» вместе с двумя другими субъектами занимал коллективное доминирующее положение в Энгельсском районе. В ведомстве подчеркнули, что действия сети могут свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен и способны ущемить интересы потребителей навязыванием невыгодных условий. Компания должна исполнить предписание о прекращении сомнительных практик до 31 июля.

Меры затронули и Оренбуржье. Местное УФАС выявило признаки сговора у трех независимых участников рынка, занимающихся мелкооптовой продажей дизеля. Реализация этого соглашения способна привести к поддержанию или росту стоимости ресурса. В связи с этим возбуждено антимонопольное дело.