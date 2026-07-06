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Регион
6 июля, 08:24

Лондон поднял F-35 из-за российских Ту-142 над Норвежским морем

Ту-142. Обложка © Минобороны РФ

Ту-142. Обложка © Минобороны РФ

Великобритания на прошлой неделе поднимала истребители F-35 для сопровождения двух российских противолодочных самолётов Ту-142. Об этом пишет Politico со ссылкой на британское Минобороны.

По утверждению Лондона, инцидент произошёл 2 июля в Норвежском море. Британская сторона заявляет, что российские самолёты несколько раз приближались к авианосной ударной группе.

«Российские самолёты были перехвачены и сопровождены британскими истребителями F-35», — утверждается в докладе королевского МО.

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Российская сторона неоднократно подчёркивала, что все полёты самолётов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ранее наши ВКС и ВВС Китая провели совместное стратегическое патрулирование. Это был уже 11-й совместный полёт двух стран в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями, а также западной частью Тихого океана. В Пекине объяснили, что совместное патрулирование демонстрирует готовность России и Китая поддерживать региональную стабильность и безопасность.

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Андрей Бражников
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