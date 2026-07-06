В Челябинской области сообщили о пролёте беспилотников

Пролёт беспилотников визуально зафиксировали над несколькими муниципалитетами Челябинской области. Об этом сообщили в региональном Министерстве общественной безопасности.

Из-за потенциальной угрозы в отдельных районах включили систему оповещения. Жители услышали сигнал «Внимание всем!».

Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и не приближаться к обнаруженным обломкам или неизвестным предметам.

Точное число замеченных аппаратов и муниципалитеты, над которыми они пролетели, пока не названы. Информации о пострадавших, повреждениях или работе средств ПВО в регионе также не поступало.

В ночь на 6 июля Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 519 беспилотников самолётного типа над 22 регионами и Азовским морем. Челябинская область в опубликованном перечне не упоминалась.

Жителей просят при обнаружении дрона не снимать его работу вблизи и не публиковать сведения, по которым можно определить расположение военных или инфраструктурных объектов.