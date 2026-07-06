В Крыму произошло массовое отключение электричества

Массовое отключение электричества произошло 6 июля во всех городах и районах Крыма. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

По данным предприятия, потребители остались без света из-за технологических нарушений на высоковольтных сетях. Их причиной названы внешние воздействия, однако подробности компания пока не раскрыла.

Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Сроки полного возвращения электроснабжения и число затронутых жителей в сообщении не уточняются.

Перебои со светом ночью также фиксировались в Севастополе. Социально значимые объекты переводили на резервные источники питания.

Проблемы в энергосистеме полуострова сохраняются с конца июня. Ранее после повреждения инфраструктуры в Крыму вводили временные графики отключений, а в отдельных районах электричество подавали с ограничениями.

Жителям рекомендуют следить за сообщениями местных властей и ресурсоснабжающих организаций.