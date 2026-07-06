В Крыму произошло массовое отключение электричества
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Массовое отключение электричества произошло 6 июля во всех городах и районах Крыма. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».
По данным предприятия, потребители остались без света из-за технологических нарушений на высоковольтных сетях. Их причиной названы внешние воздействия, однако подробности компания пока не раскрыла.
Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Сроки полного возвращения электроснабжения и число затронутых жителей в сообщении не уточняются.
Перебои со светом ночью также фиксировались в Севастополе. Социально значимые объекты переводили на резервные источники питания.
Проблемы в энергосистеме полуострова сохраняются с конца июня. Ранее после повреждения инфраструктуры в Крыму вводили временные графики отключений, а в отдельных районах электричество подавали с ограничениями.
Жителям рекомендуют следить за сообщениями местных властей и ресурсоснабжающих организаций.
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