Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 09:17

В Крыму произошло массовое отключение электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Массовое отключение электричества произошло 6 июля во всех городах и районах Крыма. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

По данным предприятия, потребители остались без света из-за технологических нарушений на высоковольтных сетях. Их причиной названы внешние воздействия, однако подробности компания пока не раскрыла.

Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Сроки полного возвращения электроснабжения и число затронутых жителей в сообщении не уточняются.

Перебои со светом ночью также фиксировались в Севастополе. Социально значимые объекты переводили на резервные источники питания.

Проблемы в энергосистеме полуострова сохраняются с конца июня. Ранее после повреждения инфраструктуры в Крыму вводили временные графики отключений, а в отдельных районах электричество подавали с ограничениями.

Жителям рекомендуют следить за сообщениями местных властей и ресурсоснабжающих организаций.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar