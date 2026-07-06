Названы предустановленные приложения, которые можно удалить со смартфона

Большую часть предустановленных приложений на смартфоне можно удалить или отключить без вреда для работы устройства. Речь идёт прежде всего о дополнительных сервисах производителей, операторов связи и разработчиков, пишет технологическое издание BGR.

К первой категории относятся программы, которые появляются после установки SIM-карты. Операторы могут автоматически добавлять собственные приложения для оплаты услуг, просмотра тарифа, новостей или развлечений. Если владелец ими не пользуется, такие сервисы обычно можно убрать.

Также необязательными могут оказаться фирменные приложения производителя. Например, смартфоны Samsung поставляются с сервисами SmartThings и Galaxy Wearable, а устройства Motorola — с приложением Notifications. Однако удалять их стоит только тогда, когда человек не использует подключённые часы, наушники или элементы умного дома.

Безопасно избавиться можно и от дублирующих программ. На одном телефоне нередко одновременно установлены два браузера, несколько почтовых клиентов, галерей или голосовых помощников. Пользователю достаточно оставить наиболее удобный вариант.

В список необязательных попадают развлекательные сервисы, включая YouTube Music, Google TV, игровые центры и пробные подписки. Их удаление освобождает память и не влияет на основные функции смартфона.

При этом системные компоненты, службы безопасности, настройки, магазин приложений и программы, отвечающие за звонки и сообщения, трогать не следует. Если кнопки «Удалить» нет, приложение можно отключить, но перед этим лучше проверить его назначение.

После очистки смартфона освободится часть памяти, а число фоновых процессов и уведомлений может сократиться. Удалённые программы при необходимости обычно можно снова скачать из официального магазина.