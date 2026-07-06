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Регион
6 июля, 09:30

Дюков: Петербург примет финал Лиги чемпионов после снятия санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Nikonorova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Nikonorova

УЕФА согласился устно передать Санкт-Петербургу и Казани право провести финал Лиги чемпионов и матч за Суперкубок УЕФА после отмены ограничений. Об этом глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал «Матч ТВ».

По его словам, Россия и Союз европейских футбольных ассоциаций достигли принципиальной договорённости о будущем крупных турниров в стране. Речь идёт о возвращении запланированных ранее решающих встреч в те города, которые изначально были выбраны хозяевами.

Глава РФС уточнил, что соглашение носит устный характер, но подтверждает готовность организации вернуться к прежним планам после снятия санкций. «У нас есть устная договорённость с УЕФА, что после отмены ограничений Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести», — пояснил Дюков.

Изначально финал главного клубного турнира Европы должен был состояться в Северной столице в 2022 году. Следом, год спустя, Казань готовилась к проведению игры за Суперкубок УЕФА. Однако в феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от соревнований на неопределённый срок, из-за чего оба мероприятия были экстренно перенесены.

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Отечественный футбол уже дважды удостаивался чести организации еврокубковых финалов. В 1999 году Москва принимала решающую встречу Кубка УЕФА, а в 2008-м — финал Лиги чемпионов. Оба матча прошли на столичном стадионе «Лужники».

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Никита Никонов
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