Мишустин осмотрел водородный БелАЗ и скоростной поезд на «Иннопроме»

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. На площадке ему показали новые проекты в металлургии, транспортном машиностроении и робототехнике.

Одной из разработок стал карьерный самосвал БелАЗ с гибридной водородной установкой и собственной заправочной станцией. Машина рассчитана на перевозку не менее 130 тонн груза. Заводские испытания планируют начать в 2026 году, а серийное производство — в 2029–2030 годах.

Группа «Синара» представила макет обновлённого завода «Уральские локомотивы» и российского высокоскоростного поезда. После модернизации предприятие рассчитывает выпускать до 18 таких составов в год. Первые два опытных образца должны отправить на испытания в 2027 году.

На выставке также показали проект электрометаллургического комплекса «Эколант», который строят в Выксе Нижегородской области. Предприятие должно выпускать сталь с пониженным углеродным следом для энергетики, транспорта и машиностроения. Челябинская область привезла на «Иннопром» промышленных роботов и беспилотный бульдозер. Технику планируют использовать в карьерах, лесной промышленности, сельском хозяйстве и на опасных участках. Свои национальные экспозиции подготовили Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Индонезия. Последняя стала страной-партнёром выставки и представила продукцию глубокой переработки и проекты креативной индустрии.

«Иннопром» проходит в «Екатеринбург-Экспо» с 6 по 9 июля. Общая площадь выставки составляет около 50 тысяч квадратных метров.