Боярский: Россияне по-прежнему могут входить на сайты РФ через иностранную почту

Закон об административных штрафах для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации не запретит пользователям продолжать применять для входа иностранную электронную почту, если она ранее была использована при регистрации. Об этом журналистам рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

По его словам, если человек когда-то зарегистрировался через иностранный почтовый сервис, он сможет продолжить работу без каких-либо ограничений. Никаких отключений для уже существующих аккаунтов не планируется.

Боярский подчеркнул, что новые нормы вводят ответственность для тех ресурсов, которые позволяют зарегистрироваться через иностранный почтовый сервис сейчас. Цель закона — подтолкнуть разработчиков к тому, чтобы исключить такую возможность в будущем. Всё, что работало раньше, продолжит функционировать в прежнем режиме. Нововведения касаются исключительно владельцев платформ, а не рядовых граждан.

Напомним, в конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете авторизации на российских сайтах через зарубежные сервисы. Документ вводит штрафы для владельцев интернет-страниц, которые нарушают новые правила: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до 700 тысяч. Входить на ресурсы теперь можно только по номеру российского телефона, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или иную отечественную платформу. Одновременно закон регулирует применение рекомендательных технологий.