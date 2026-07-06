Ночная серия взрывов напугала жителей Амстердама

В Амстердаме минувшей ночью произошли два взрыва у жилых домов в районе Гезенвелд на западе города. По данным телеканала AT5, первый инцидент случился у жилого комплекса около 02:00 по местному времени. После срабатывания устройства в здании выбило окна, а у входной двери начался пожар.

Из-за возгорания подъезд быстро заполнился дымом. Пожарные оперативно потушили пламя, но трем жильцам понадобилась медицинская помощь из-за отравления угарным газом.

Примерно через час прогремел второй взрыв. Он произошел у другого многоквартирного дома примерно в 1,5 км от места первого ЧП.

В результате детонации была повреждена входная дверь здания. О пострадавших после этого происшествия не сообщалось.

Полиция начала расследование, задержанных пока нет. Правоохранители не исключают, что оба случая могут быть связаны, и сейчас ищут возможных свидетелей.