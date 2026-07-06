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6 июля, 12:45

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области, ранены дети

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородском округе беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, пострадали шесть человек, включая двоих несовершеннолетних. О случившемся сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Атака произошла на трассе между Никольским и Таврово. Удар пришёлся по рейсовому транспортному средству.

В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили шесть граждан. Детей экстренно доставили в областную детскую клиническую больницу.

Состояние годовалой пациентки врачи характеризуют как тяжёлое. У неё выявлены множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки.

Десятилетний мальчик госпитализирован с минно-взрывной травмой и акубаротравмой. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Трое взрослых для обследования направлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Ещё одной женщине помощь была оказана на месте, от поездки в стационар она отказалась.

Москва и Минск обмениваются материалами по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми
Москва и Минск обмениваются материалами по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми

Машина получила повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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