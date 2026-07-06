ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области, ранены дети
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В Белгородском округе беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, пострадали шесть человек, включая двоих несовершеннолетних. О случившемся сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Атака произошла на трассе между Никольским и Таврово. Удар пришёлся по рейсовому транспортному средству.
В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили шесть граждан. Детей экстренно доставили в областную детскую клиническую больницу.
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