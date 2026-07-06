Гидросамолет совершил жесткую посадку на реке в Нью-Йорке, пострадали двое

Гидросамолет совершил жесткую посадку на реке Ист-Ривер в Нью-Йорке. Инцидент произошел около полудня, сообщили городские экстренные службы. На борту было восемь человек, включая пилота.

После приводнения воздушное судно осталось на плаву. Позже его отбуксировали к причалу. По предварительным данным, серьезных повреждений удалось избежать.

Два пассажира получили легкие травмы. Одной из пострадавших стала 75-летняя Ада Тодд. Из больницы она рассказала журналистам The Guardian: «Я всё ещё в шоке, но я счастлива, что жива».

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что речь идет о гидросамолете Kodiak 100. По данным ведомства, при жесткой посадке сломалась одна из опор крыла. Также уточняется, что в этот момент диспетчеры не оказывали борту услуги управления воздушным движением.

По информации американских СМИ, перед происшествием гидросамолет выполнял рейс из города Ист-Хэмптон на Лонг-Айленде. Федеральное управление гражданской авиации начало расследование.