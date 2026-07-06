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6 июля, 14:20

Россиянам объяснили, почему выгоднее уйти в отпуск в июле, а не в августе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В 2026 году август может оказаться менее удачным месяцем для отпуска, чем июль, рассказал «Газетe.ru» доцент Финансового университета Игорь Балынин. Разница в выгоде связана с расчётом: отпускные начисляются за календарные дни, а зарплата — за фактически отработанные рабочие. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже каждый из них.

Экономист привёл пример: при окладе 100 тысяч рублей и среднем дневном заработке 3 тысячи за 14 дней отпуска в июле общая сумма выплат составит 98,5 тысячи рублей. В августе, где рабочих дней меньше, зарплата за оставшиеся дни будет ниже — и итоговая сумма упадёт до 94,4 тысячи. В сентябре — около 96,55 тысячи.

Балынин также напомнил: отпускные перечисляют не позднее чем за три дня до отдыха, а зарплату за отработанные дни — в обычные даты по внутреннему распорядку.

Самый выгодный месяц для отпуска: Россиянам назвали точное число рабочих и выходных дней в июле
Самый выгодный месяц для отпуска: Россиянам назвали точное число рабочих и выходных дней в июле

А ранее Life.ru писал, что использование больничного для отпуска грозит увольнением. По словам специалиста, листок нетрудоспособности подтверждает именно болезнь, а не даёт право на дополнительный отпуск. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины свыше четырёх часов расценивается как прогул.

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Дарья Нарыкова
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