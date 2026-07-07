Число сбитых за ночь беспилотников у Москвы выросло до 36

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё девять беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых за ночь беспилотников в Московском регионе достигло 36.

«Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили девять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области погиб мирный житель. Инцидент произошёл в селе Беловское Белгородского округа, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Позднее ВСУ нанесли новые ракетные удары по Белгороду и округу, по предварительным данным, пострадавших нет, однако в областном центре зафиксировали возгорание на инфраструктурном объекте.